Контузія. Смерть. Переїзд. Трагічна історія розплідника з Херсону

60 породистих собак з розплідника евакуювали з Херсона на Вінниччину.

Від початку повномасштабного вторгнення під час постійних обстрілів загинуло 30 тварин із розплідника. Чихуахуа Луна через пережиті обстріли та стрес практично втратила зір.

Розплідник, де пані Ірина розводила собак елітних порід знаходиться у Херсоні, біля всім відомого Антонівського мосту.

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Я щоранку о четвертій годині прокидалася від цих ракет, звук жахливий, ми вирішили виїхати. Перед тим росіяни обстріляли касетним вогнем Антонівку, — пригадує власниця розплідника Ірина Таланова.

Виїхати раніше з окупованого міста із песиками, каже, було не реально.

Ірина згадує, як гинули її друзі, які намагались врятувати своїх підопічних. І як сама важко переживала втрату своїх чотирилапих.

Зимувати песики разом зі своїми власниками будуть у сільській хаті на Вінниччині, але перемогу над ворогом, вже обов’язково святкуватимуть у рідному Херсоні.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як працює притулок для тварин у Дніпрі.