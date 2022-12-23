Контузия. Смерть. Переезд. Трагическая история питомника из Херсона

60 породистых собак из питомника эвакуировали из Херсона в Винницкую область.

С начала полномасштабного вторжения во время постоянных обстрелов погибли 30 животных питомника. Чихуахуа Луна из-за пережитых обстрелов и стресса практически потеряла зрение.

Питомник, где Ирина разводила собак элитных пород находится в Херсоне, возле всем известного Антоновского моста.

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Я каждое утро в четыре часа просыпалась от этих ракет, звук ужасный, мы решили уехать. Перед тем россияне обстреляли кассетными снарядами Антоновку, — вспоминает владелица питомника Ирина Таланова.

Выехать раньше из оккупированного города с песиками, говорит, было нереально.

Ирина вспоминает, как погибали ее друзья, пытавшиеся спасти своих подопечных. И как сама тяжело переживала потерю своих четверолапых.

Зимовать собачки вместе со своими владельцами будут в сельском доме в Винницкой области, но победу над врагом уже обязательно будут праздновать в родном Херсоне.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работает приют для животных в Днепре.