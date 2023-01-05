Мы работаем на грани возможностей — как харьковский приют заботится о животных под обстрелами

60% собак и 90% кошек, которые сейчас находятся в харьковском приюте для животных, сделала бездомными именно война.

Их хозяев убили российские ракеты. Бывало, что животных просто забывали в панике, когда убегали от обстрелов. В приют часто привозят животных военные — они находят их худыми и ранеными на улице или во дворах, прикованных к цепям.

Сейчас в приюте полтысячи собак и кошек. Часть животных эвакуировали во время интенсивных обстрелов, но приют быстро заполнился новыми четырехлапыми. Поэтому сейчас свободных вольеров нет.

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Благодаря соцсетям владельцы часто находят своих любимцев, которых от стресса и в панике забывали или не могли взять с собой, когда убегали от войны. Если везет, то снова забирают своих хвостатых домой.

Центру постоянно нужен корм для животных и медикаменты. Люди часто отзываются. Недавно, например, принесли много старых ковров, чтобы утеплять собачьи будки.

Нам помогают харьковчане, нам помогают из других городов Украины, Польши, США. Эта помощь жизненно необходима приюту.

Мы работаем на грани наших возможностей, — говорит представительница приюта Ольга Голубева.

Во время войны страдают не только люди, но и братья наши меньшие. Смотри, как волонтеры спасают брошенных животных в Украине.

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