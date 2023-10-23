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Пухнастик отримав свої крила. Бобі, найстаріший пес у світі, помер у віці 31 року

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Жовтня 2023, 15:45
Найстаріший пес у світі відсвяткував 31-річчя: історія рекордсмена

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