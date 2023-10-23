Пухнастик отримав свої крила. Бобі, найстаріший пес у світі, помер у віці 31 року

Оновлено 23.10.2023. 21 жовтня стало відомо, що помер найстаріший пес у світі. Пухнастому був 31 рік та 165 днів. Довгожителя Бобі навесні 2023 року занесли до Книги рекордів Гіннеса, адже він став найстарішим песиком в історії.

Найстаріший пес у світі помер у віці 31 року

Бобі помер 21 жовтня у будинку, де жив разом з родиною, яка ним опікувалася — у селі Конкейрос, що в Португалії. Ветеринарна лікарка Карен Бекер написала про сумну звістку у Facebook:

Минулої ночі цей милий хлопчик отримав свої крила. Попри те, що він пережив усіх собак в історії, його 11 478 днів на землі ніколи не буде достатньо для тих, хто його любив. Боже, Бобі… ти навчив світ усього, що був повинен.

Що відомо про найстарішого собаку у світі — Бобі

Книга рекордів Гіннеса оголосила про нового песика-довгожителя. Ним став 31-річний Бобі. Він жив у Португалії, а народився 11 травня 1992 року. Тож у травні 2023 року він відсвяткував 31-й день народження. Яким був найстаріший пес у світі?

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На честь собачого свята родина, в якій жив Бобі, влаштувала вечірку в будинку в Конкейросі на Півдні Португалії. Книга рекордів Гіннеса розповіла про песика:

Насправді Бобі — не просто найстаріший з нині живучих собак, він найстаріший з усіх собак в історії, — кажуть в організації.

Бобі був чистокровним собакою породи Рафейро ду Алентежу. Її розводять у Португалії для охорони худоби, середня тривалість життя такої породи — 12-14 років. Але Бобі вдалося неймовірне, він прожив більш ніж удвічі довше!

Усе своє життя Бобі прожив з родиною Коста в селі Конкейрос, Португалія. Коли Бобі народився, його власнику Леонелю було лише вісім років. У родини було багато собак, адже батько був мисливцем.

Бобі пощастило вижити, адже тоді непотрібних щенят закопували в землю. Він став одним з чотирьох собак, які вижили. Його не помітили, коли виносили песиків, адже він заховався серед дров.

Леонель та його брати вирішили заховати пса, доглядати його таємно. А коли батьки врешті помітили песика, він був уже дорослим, тому став частиною сім’ї. Господар собаки розповідає, що спокійне та мирне середовище позитивно впливає на тривалість життя.

Бобі завжди був вільним, ніколи не жив на ланцюгу. Він любив гуляти лісами та господарськими угіддями. Пес був дуже товариським, але останнім часом йому стало важко ходити, тому він здебільшого грався з котами на задньому дворі.

Бобі любив полежати після прийому їжі, а в холодні дні відпочивати біля вогнища. Він їв просту “людську” їжу, без приправ, пив літр води на день.

Дату народження та рекорд офіційно зафіксовано та підтверджено. Господар не думав, що коли подасть заявку на рекорд, то пес його отримає. Всі собаки родини були довгожителями, розповів Леонель.

Раніше ми розповідали, як пес Блек допомагає рятувати людей на Донеччині.

Фото: Guinness world records

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