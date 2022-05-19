Буду мочить его подол в Азове — история моего вышитого платья, которое увидит освобожденный Мариуполь

День вышиванки в этом году имеет особое значение, ведь за время полномасштабной войны украинцы переоценили свои традиции и символы и еще с большей любовью и нежностью начали их беречь.
Сегодня украинские и мировые звезды поделились фотографиями в вышиванках. К ним присоединилась и редакция Вікон. А это история от первого лица эфирной региональной журналистки Марии Малевской о ее особом вышитом платье.
У меня есть очень красивое вышитое платье. Теракотовое. Льняное. Я брала его с собой на Бали, каталась в нем на качелях над рисовыми полями, мочила его в океане и слушала комплименты.
У меня есть очень красивое вышитое платье. Теракотовое. Льняное. Я брала его с собой на Бали, каталась в нем на качелях над рисовыми полями, мочила его в океане и слушала комплименты.
Но сегодня я не могу его надеть. Сегодня мы снимали эксгумацию тел российских военных в пригороде Харькова. Поселок Малая Рогань был первым населенным пунктом области, освобожденным от оккупантов еще 26 марта.
Литовские криминалисты давали нам вьетнамскую Звездочку мазать в носу, чтобы тошнило не так сильно. Честно и цинично, но не от увиденного. Просто прошло почти три месяца.
Но ведь праздник сегодня — День вышиванки. Утром я вспомнила об этом. Сначала расстроилась, а потом нашла вот эту вышитую плитоноску, которую нам подарили ребята с харьковского завода средств индивидуальной защиты.
Это было где-то в 2015-2016 году. Сейчас завод эвакуировался во Львов. А я в их вышитом “бронике” немного позировала на фоне сожженной российской техники.
Моя самая большая профессиональная мечта сейчас — отработать прямое включение из родного Мариуполя в этой вышитой плитоноске.
Моя самая большая профессиональная мечта сейчас — отработать прямое включение из родного Мариуполя в этой вышитой плитоноске.
Хотя буду включаться я из освобожденного украинского города, поэтому надену свою красивую терракотовую вышиванку. И буду мочить ее подол в Азове.
Вышиванка давно внесла свой вклад в культуру украинцев. Наши предки придавали этой одежде большой смысл, ведь каждый цвет и узор имел свое значение. Читай, как мариупольцы создали новую приазовскую вышивку.