29 апреля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

29 апреля 2024 года — какой сегодня праздник? Если ты с утра проснулся (-лась) с этим вопросом, тогда тебе скорее стоит читать материал, где мы расскажем о религиозных, народных и международных праздниках этого дня. Какой праздник отмечают в Украине и мире, а также кому поклоняются верующие, рассказываем в материале.
День памяти всех жертв применения химического оружия. Этот день был основан в 2005 году, во время десятой сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия.
Весной 2013 году государства-члены Организации по запрету химического оружия достигли договоренности о полном запрете использования химического оружия, а также уничтожении его остатков. Праздник должен напоминать, какие последствия способно причинить химическое оружие.
Международный день танца. Танцы являются частью народной культуры, они благотворно влияют на здоровье и уверенность человека. Международный день танца отмечается с 1982 года ежегодно.
Всемирный день детских желаний. Празднование такого дня основал фонд Make-A-Wish, помогающий тяжелобольным детям. Воплощение детских желаний в реальность помогает детям обрести силы на борьбу с болезнями.
Рexels
Всеукраинский день футбола. 29 апреля традиционно отмечается День украинского футбола. Праздник начался после того, как в 1992 году украинская сборная дебютировала на футбольном поле в цветах национального флага и сыграла свой первый в истории матч.
По новому стилю церковного календаря православные верующие чтят память девяти святителей: Антипатра, Артема, Магна, Руфа, Фавмасия, Феогнида, Феодота, Феостиха и Филимона.
По старому стилю календаря, сегодня молятся иконе Божией Матери Ильинской Черниговской и чтят память святых мучениц Агапии, Ирины и Иионии.
В этот день нельзя делиться своими планами с другими, брать деньги взаймы и хвастаться.
16 апреля свои именины отмечают Артем, Василий, Феодот, Богдан, Филимон, Иван, Арсений.
Какие праздники сместились из-за перехода на новый стиль календаря, мы собрали в нашем другом материале — читай по ссылке.
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