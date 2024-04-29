29 апреля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

29 апреля 2024 года — какой сегодня праздник? Если ты с утра проснулся (-лась) с этим вопросом, тогда тебе скорее стоит читать материал, где мы расскажем о религиозных, народных и международных праздниках этого дня. Какой праздник отмечают в Украине и мире, а также кому поклоняются верующие, рассказываем в материале.

29 апреля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День памяти всех жертв применения химического оружия. Этот день был основан в 2005 году, во время десятой сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия.

Весной 2013 году государства-члены Организации по запрету химического оружия достигли договоренности о полном запрете использования химического оружия, а также уничтожении его остатков. Праздник должен напоминать, какие последствия способно причинить химическое оружие.

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Международный день танца. Танцы являются частью народной культуры, они благотворно влияют на здоровье и уверенность человека. Международный день танца отмечается с 1982 года ежегодно.

Всемирный день детских желаний. Празднование такого дня основал фонд Make-A-Wish, помогающий тяжелобольным детям. Воплощение детских желаний в реальность помогает детям обрести силы на борьбу с болезнями.

Всеукраинский день футбола. 29 апреля традиционно отмечается День украинского футбола. Праздник начался после того, как в 1992 году украинская сборная дебютировала на футбольном поле в цветах национального флага и сыграла свой первый в истории матч.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому стилю церковного календаря православные верующие чтят память девяти святителей: Антипатра, Артема, Магна, Руфа, Фавмасия, Феогнида, Феодота, Феостиха и Филимона.

По старому стилю календаря, сегодня молятся иконе Божией Матери Ильинской Черниговской и чтят память святых мучениц Агапии, Ирины и Иионии.

Приметы 29 апреля 2024

если в этот день холодно, то погода будет такой до Пасхи;

гремит — следует надеяться на богатый урожай;

идет сильный дождь — будет жаркое лето;

сильный ветер — в мае будет холодно.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя делиться своими планами с другими, брать деньги взаймы и хвастаться.

Памятные события 29 апреля в истории

В 1648 году началась битва под Желтыми Водами. В 1770 году британский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии. В 1897 году британский физик Джозеф Томсон открыл электрон. С 29 апреля по 4 мая 1915 года продолжались бои за гору Маковку между Украинскими Сечевыми Стрельцами и российскими войсками. В 1918 гетманом Украины избрали Павла Скоропадского. В 2011 году состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Именины сегодня

16 апреля свои именины отмечают Артем, Василий, Феодот, Богдан, Филимон, Иван, Арсений.

Какие праздники сместились из-за перехода на новый стиль календаря, мы собрали в нашем другом материале — читай по ссылке.

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