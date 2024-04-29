29 квітня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

29 квітня 2024 — яке сьогодні свято? Якщо ти зранку прокинувся (-лася) із цим запитанням, тоді тобі хутчіше варто читати матеріал, де ми розповімо про релігійні, народні та міжнародні свята цього дня. Яке свято відзначають в Україні та світі, а також кому поклоняються віряни, розповідаємо далі у матеріалі.
День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. Цей день заснували у 2005 році, під час десятої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї.
Навесні 2013 держави-члени Організації по забороні хімічної зброї досягли домовленості про повну заборону використання хімічної зброї, а також знищення її залишків. Свято має нагадувати, яких наслідків здатна заподіяти хімічна зброя.
Міжнародний день танцю. Танці є частиною народної культури, вони позитивно впливають на здоровʼя та впевненість людини. Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року щорічно.
Всесвітній день дитячих бажань. Святкування такого дня започаткував фонд Make-A-Wish, який допомагає важкохворим дітям. Втілення дитячих мрій у реальність допомагає дітям знайти сили на боротьбу з хворобами.
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Всеукраїнський день футболу. 29 квітня традиційно святкується День українського футболу. Свято започаткували після того, як у 1992 році українська збірна дебютувала на футбольному полі у кольорах національного стяга й зіграла свій перший в історії матч.
За новим стилем церковного календаря православні віряни вшановують памʼять девʼяти святителів: Антипатра, Артема, Магна, Руфа, Фавмасія, Феогніда, Феодота, Феостиха і Филимона.
За старим стилем календаря, сьогодні моляться іконі Божої Матері Іллінської Чернігівської та вшановують памʼять святих мучениць Агапії, Ірини та Χионії.
Цього дня не можна ділитися своїми планами з іншими, брати гроші у борг та вихвалятися.
16 квітня свої іменини відзначають Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон, Іван, Арсеній.
Які свята змістилися через перехід на новий стиль календаря, ми зібрали в нашому іншому матеріалі — читай за посиланням.
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