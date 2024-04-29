29 квітня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

29 квітня 2024 — яке сьогодні свято? Якщо ти зранку прокинувся (-лася) із цим запитанням, тоді тобі хутчіше варто читати матеріал, де ми розповімо про релігійні, народні та міжнародні свята цього дня. Яке свято відзначають в Україні та світі, а також кому поклоняються віряни, розповідаємо далі у матеріалі.

29 квітня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. Цей день заснували у 2005 році, під час десятої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї.

Навесні 2013 держави-члени Організації по забороні хімічної зброї досягли домовленості про повну заборону використання хімічної зброї, а також знищення її залишків. Свято має нагадувати, яких наслідків здатна заподіяти хімічна зброя.

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Міжнародний день танцю. Танці є частиною народної культури, вони позитивно впливають на здоровʼя та впевненість людини. Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року щорічно.

Всесвітній день дитячих бажань. Святкування такого дня започаткував фонд Make-A-Wish, який допомагає важкохворим дітям. Втілення дитячих мрій у реальність допомагає дітям знайти сили на боротьбу з хворобами. Всеукраїнський день футболу. 29 квітня традиційно святкується День українського футболу. Свято започаткували після того, як у 1992 році українська збірна дебютувала на футбольному полі у кольорах національного стяга й зіграла свій перший в історії матч. Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни За новим стилем церковного календаря православні віряни вшановують памʼять девʼяти святителів: Антипатра, Артема, Магна, Руфа, Фавмасія, Феогніда, Феодота, Феостиха і Филимона. За старим стилем календаря, сьогодні моляться іконі Божої Матері Іллінської Чернігівської та вшановують памʼять святих мучениць Агапії, Ірини та Χионії.

Прикмети 29 квітня 2024

якщо цього дня холодно — погода буде такою до Великодня;

гримить — варто сподіватися на багатий урожай;

йде сильний дощ — буде спекотне літо;

сильний вітер — у травні буде холодно.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна ділитися своїми планами з іншими, брати гроші у борг та вихвалятися.

Пам’ятні події 29 квітня в історії

У 1648 році почалася битва під Жовтими Водами. У 1770 році британський капітан Джеймс Кук вперше висадився в Австралії. У 1897 році британський фізик Джозеф Томсон відкрив електрон. З 29 квітня до 4 травня 1915 року тривали бої за гору Маківку між Українськими Січовими Стрільцями та російськими військами. У 1918 році гетьманом України обрали Павла Скоропадського. У 2011 році відбулося весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Іменини сьогодні

16 квітня свої іменини відзначають Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон, Іван, Арсеній.

Які свята змістилися через перехід на новий стиль календаря, ми зібрали в нашому іншому матеріалі — читай за посиланням.

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