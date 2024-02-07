7 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Сегодня, 7 февраля, в 714 день полномасштабного вторжения, несмотря на масштабные ракетные обстрелы россиян по всей Украине, у нас все равно есть поводы для поздравлений и празднований. Какой праздник отмечают в Украине и мире 7 февраля — читай на Вікнах.
Ежегодно в этот день отмечают День рождения огнетушителя. Именно 7 февраля 1863 г., в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Вирджиния, был запатентован первый огнетушитель. Тогда он походил на обычную бутылку, но впоследствии получил свою современную форму.
Этот праздник довольно молод, ведь был основан только в 2010 году международным образовательным проектом LitWorld. Всемирный день чтения вслух — это глобальное движение за грамотность, подчеркивающее важность чтения вслух и развитие навыка обмена историями. Целью праздника является подчеркнуть силу слова и радость коллективного чтения, а также поощрить людей, особенно детей и молодежь, читать книги и обсуждать их с друзьями и родными.
Этот праздник отмечают в Украине, начиная с 2018 года. День массажиста был утвержден Украинской Федерацией массажа как отличие важного труда массажистов в поддержке здоровья нации.
По православному календарю 7 февраля отмечают день памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского. По традиции, сегодня к Парфению с молитвами обращаются безнадежные больные. Считается, что его мощи помогают вылечить даже такие тяжелые болезни как рак.
Парфений был удивительно милосердным человеком, именно поэтому, по преданию, в возрасте 18 лет у него открылся дар чудотворца. Силой слова Божьего Парфений изгонял бесов и исцелял больных.
Сегодня верующие также чтят память греческого монаха Луки Элладского. День Луки также по-другому называют Могучицей.
Лука придерживался аскетизма во всем, что касалось его жизни, но был очень дружелюбным к другим, исцелял больных от физических и душевных болезней. В 14 лет принял сан монаха, а к концу жизни поселился на горе Геликон, где построил храм.
В древние времена считалось, что в этот день можно спрогнозировать, каким будет урожай:
Также по приметам определяли погоду:
В этот день нельзя ссориться, ругаться, отказывать в помощи и подаянии, а также справлять свадьбу, ведь этот день считается поминальным, а значит, свадьба 7 февраля не принесет счастья молодоженам.
По церковному календарю сегодня свои именины отмечают Анатолий, Александр, Виталий, Борис, Владимир, Дмитрий, Григорий, Лука, Степан и Петр.
Ранее мы рассказывали о полном списке церковных праздников в 2024 году.
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