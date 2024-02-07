7 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Сегодня, 7 февраля, в 714 день полномасштабного вторжения, несмотря на масштабные ракетные обстрелы россиян по всей Украине, у нас все равно есть поводы для поздравлений и празднований. Какой праздник отмечают в Украине и мире 7 февраля — читай на Вікнах.

7 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День рождения огнетушителя

Ежегодно в этот день отмечают День рождения огнетушителя. Именно 7 февраля 1863 г., в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Вирджиния, был запатентован первый огнетушитель. Тогда он походил на обычную бутылку, но впоследствии получил свою современную форму.

Всемирный день чтения вслух

Этот праздник довольно молод, ведь был основан только в 2010 году международным образовательным проектом LitWorld. Всемирный день чтения вслух — это глобальное движение за грамотность, подчеркивающее важность чтения вслух и развитие навыка обмена историями. Целью праздника является подчеркнуть силу слова и радость коллективного чтения, а также поощрить людей, особенно детей и молодежь, читать книги и обсуждать их с друзьями и родными.

Сейчас также смотрят

День массажиста

Этот праздник отмечают в Украине, начиная с 2018 года. День массажиста был утвержден Украинской Федерацией массажа как отличие важного труда массажистов в поддержке здоровья нации.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По православному календарю 7 февраля отмечают день памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского. По традиции, сегодня к Парфению с молитвами обращаются безнадежные больные. Считается, что его мощи помогают вылечить даже такие тяжелые болезни как рак.

Парфений был удивительно милосердным человеком, именно поэтому, по преданию, в возрасте 18 лет у него открылся дар чудотворца. Силой слова Божьего Парфений изгонял бесов и исцелял больных.

Сегодня верующие также чтят память греческого монаха Луки Элладского. День Луки также по-другому называют Могучицей.

Лука придерживался аскетизма во всем, что касалось его жизни, но был очень дружелюбным к другим, исцелял больных от физических и душевных болезней. В 14 лет принял сан монаха, а к концу жизни поселился на горе Геликон, где построил храм.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 7 февраля 2024 года

В древние времена считалось, что в этот день можно спрогнозировать, каким будет урожай:

если днем сильный ветер — будет хороший урожай яровых культур;

если в этот день будет гром — сенокоса можно не ждать.

Также по приметам определяли погоду:

солнце на закате красное — лето будет холодным;

облака синего цвета — к теплой погоде.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ссориться, ругаться, отказывать в помощи и подаянии, а также справлять свадьбу, ведь этот день считается поминальным, а значит, свадьба 7 февраля не принесет счастья молодоженам.

Памятные события 7 февраля в истории

1483 — известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме издал книгу «Прогностическая оценка текущего 1483», которая является первой известной печатной книгой украинского автора. 1889 — американец Герман Голлерит запатентовал первую электрическую вычислительную машину. 1906 — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал просьбы о помощи. 1992 — 7 февраля какой праздник, какой праздник 7 февраля, 7 февраля какой сегодня праздник, какой сегодня праздник, какой сегодня церковный праздник в Украине 12 государств-членов Европейских сообществ подписали Маастрихтский договор — соглашение о создании Европейского Союза. 1992 — Республика Бенин признала независимость Украины. 2018 — разгром и уничтожение передовых отрядов российских Сил Специального Назначения ПВК Вагнер под Дайр-эз-Заур американскими войсками в Сирии в ночь с 7 на 8 февраля.

Именины сегодня

По церковному календарю сегодня свои именины отмечают Анатолий, Александр, Виталий, Борис, Владимир, Дмитрий, Григорий, Лука, Степан и Петр.

Ранее мы рассказывали о полном списке церковных праздников в 2024 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.