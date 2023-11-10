Айран и его витамины: в чем польза напитка и как часто его можно употреблять

Айран довольно часто можно заметить на полочках в наших магазинах. Однако долго этот напиток, имевший определенную популярность еще во времена Геродота, был не очень известен на нашей территории. Поэтому попытаемся узнать все об айране: пользе, противопоказаниях и что будет, если пить его каждый день.

Айран — польза

Многие знают, что кисломолочные продукты достаточно полезны для здоровья. Айран не исключение: этот напиток содержит витамины группы В, РР, D, С, незаменимые аминокислоты, а также минералы как калий, кальций, йод, магний, железо, фтор, фосфор, цинк и селен.

Но айран не просто наполнен немалым количеством хорошо усваиваемых полезных элементов, но и имеет белковые соединения, которые способны улучшить работу желудка и кишечника. Напиток помогает справиться с дисбактериозом и последствиями длительного лечения антибиотиками.

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Из-за близости по составу к физраствору айран способен положительно повлиять на восстановление водно-солевого баланса, а также помочь избавиться от отеков. А поскольку напиток еще стимулирует обмен веществ, он обеспечивает желчегонную функцию и выводит шлаки и токсины из печени.

Помогает айран также укрепить иммунитет, снизить риск воспалительных заболеваний, снизить холестерин в крови, привести в норму артериальное давление и даже способствовать притоку кислорода к легким.

Что будет, если употреблять напиток каждый день

Если употреблять айран на регулярной основе, но в умеренных объемах, можно добиться восстановления микрофлоры кишечника, улучшить пищеварительные процессы, помочь своему организму вывести токсины, обогатить его витаминами и микроэлементами и повысить иммунитет.

Однако стоит помнить, что этот напиток способен повысить аппетит, поэтому употреблять его в больших объемах не стоит.

Кроме того, рекомендуется осторожно вводить в рацион айран людям, имеющим проблемы с повышенной кислотностью. Лучше сначала попробовать небольшое количество напитка, а уже потом по самочувствию решить, следует ли употреблять его в дальнейшем.

Можешь также попробовать пойти не по традициям и соединить айран с чем-нибудь вкусненьким. Читай, как приготовить пряную шакшуку по рецепту Евгения Клопотенко.

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