Айран та його вітаміни: у чому користь напою та як часто його можна вживати

Айран вже досить часто можна помітити на поличках у наших магазинах. Однак довго цей напій, що мав певну популярність ще в часи Геродота, був не дуже відомий на наших теренах. Тому спробуємо дізнатись усе про айран: користь, протипоказання та що буде, якщо пити його щодня.

Айран — користь

Чимало людей знає, що кисломолочні продукти досить корисні для здоров’я. Айран не виняток: цей напій містить вітаміни групи В, РР, D, С, незамінні амінокислоти, а також мінерали як калій, кальцій, йод, магній, залізо, фтор, фосфор, цинк та селен.

Та айран не просто наповнений чималою кількістю корисних елементів, які добре засвоюються, але й має білкові сполуки, які здатні покращити роботу шлунку та кишківника. Також напій допомагає впоратися з дисбактеріозом та наслідками довгого лікування антибіотиками.

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Через близькість за складом до фізрозчину айран здатен позитивно вплинути на відновлення водно-сольового балансу, а також допомогти позбутись набряків. А оскільки напій ще й стимулює обмін речовин, він забезпечує жовчогінну функцію та виводить шлаки та токсини з печінки.

Допомагає айран також зміцнити імунітет, знизити ризик запальних захворювань, знизити холестерин у крові, привести в норму артеріальний тиск та навіть сприяти притоку кисню до легень.

Що буде, якщо вживати напій щодня

Якщо вживати айран на регулярній основі, але в помірних обсягах, можна досягти відновлення мікрофлори кишківника, покращити травні процеси, допомогти своєму організму вивести токсини, збагатити його натомість вітамінами й мікроелементами та підвищити імунітет.

Проте варто пам’ятати, що також цей напій здатен підвищити апетит, тому вживати його у великих обсягах не варто.

Крім того, рекомендується обережно вводити у раціон айран людям, які мають проблеми з підвищеною кислотністю. Краще спершу спробувати невелику кількість, а вже потім за самопочуттям вирішити, чи варто вживати його надалі.

Можеш також спробувати піти не за традиціями та поєднати айран з чимось смачненьким. Читай, як приготувати пряну шакшуку за рецептом Євгена Клопотенка.

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