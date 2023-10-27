Когда нужен подарок себе или родным! Рассказываем об акциях выходного дня в ВМ Техника

Уже близко время праздничных обновлений или подарков для родных и друзей. Одним из практичных и полезных вариантов будет разнообразная техника. Стоит знать, в чем нуждается человек, или отследить новинки, которые пригодятся. Интересными скидками и предложениями на технику заинтересовать способны не только “киты” украинского рынка. Региональные компании тоже способны удивлять. Одна из сетей, достойная внимания — ВМ Техника.

Компания имеет представительство в семи регионах Украины и состоит из более чем 30 магазинов. На полках сети представлены известные мировые бренды электроники, некоторые из них – на правах эксклюзивного партнерства. И кроме постоянных акций, ВМ Техника имеет дополнительную изюминку — Акции выходного дня (АВД).

Что такое АВД?

ВМ Техника каждые выходные предлагает своим покупателям от одного до десяти товаров со значительной скидкой, которые можно приобрести как онлайн, так и в физических магазинах сети.

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В “Акцию выходного дня” попадают товары из разных групп, поэтому каждый покупатель может выбрать нужное. Как правило, к АВД добавляют:

телевизоры;

большую бытовую технику;

мелкую бытовую технику;

персональную электронику.

Такая распродажа отличается краткосрочным понижением цены вплоть до 50%. Акционные предложения действительны только в течение двух дней. Одно из удобств – заказать товар можно онлайн, а забрать в любом ближайшем магазине сети.

Товары, участвующие в акции, объявляются на сайте компании и страницах социальных сетей. Таким образом, чтобы быть в курсе событий, покупателю достаточно подписаться хотя бы на одну из страниц Техника в Facebook, Telegram или Instagram.

Компания обещает каждому покупателю, что пожелает принять участие в программе лояльности, начисление безусловного кэшбека до 5% за каждую покупку. А за оплату онлайн ВМ Техника предоставляет дополнительную скидку 2% на все товары в корзине.

Итак, не отказывай себе в удовольствии покупать нужную технику и электронику на выгодных условиях. Желаем приятных покупок!

Кстати, скоро уже Черная пятница в Украине, так что это будет удачным временем для нужных покупок.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

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