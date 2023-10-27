Коли треба подарунок собі чи рідним! Розповідаємо про акції вихідного дня у ВМ Техніка

Вже близько час святкових оновлень чи подарунків для рідних та друзів. Одним із практичних і корисних варіантів буде різноманітна техніка. Варто лиш знати, у чому є потреба, або відслідкувати новинки, які стануть у пригоді. Цікавими знижками й пропозиціями на техніку зацікавити здатні не лише “кити” українського ринку. Регіональні компанії теж здатні дивувати. Одна із мереж, що варта уваги — ВМ Техніка.

Компанія має представництво у семи регіонах України та складається з понад 30 магазинів. На полицях мережі представлені відомі світові бренди електроніки, деякі із них — на правах ексклюзивного партнерства. Та крім постійних акцій, ВМ Техніка має додаткову родзинку — Акції вихідного дня (АВД).

Що таке АВД?

ВМ Техніка кожні вихідні пропонує своїм покупцям від одного до десяти товарів зі значною знижкою, які можна придбати як онлайн, так і у фізичних магазинах мережі.

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До “Акції вихідного дня” потрапляють товари із різноманітних груп, тому кожен покупець може обрати потрібне. Як правило, до АВД додають:

телевізори;

велику побутову техніку;

дрібну побутову техніку;

персональну електроніку.

Такий розпродаж відрізняється короткостроковим зниженням ціни аж до 50%. Акційні пропозиції дійсні лише протягом двох днів. Одна зі зручностей — замовити товар можна онлайн, а забрати у будь-якому найближчому магазині мережі.

Товари, що братимуть участь в акції, оголошуються на сайті компанії та на сторінках соціальних мереж. Таким чином, щоб бути у курсі подій, покупцю достатньо підписатись хоча б на одну зі сторінок ВМ Техніка у Facebook, Telegram або Instagram.

Компанія обіцяє кожному покупцю, що виявить бажання взяти участь у програмі лояльності, нарахування безумовного кешбеку до 5% за кожну покупку. А за оплату онлайн ВМ Техніка надає додаткову знижку 2% на всі товари у корзині.

Отож, не відмовляй собі у задоволенні купувати потрібну техніку та електроніку на вигідних умовах. Бажаємо приємних покупок!

До речі, скоро вже Чорна п’ятниця в Україні, тож це буде вдалим часом для потрібних покупок.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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