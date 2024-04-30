Miss Eco International 2024: украинка Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты и напомнила миру о нашей стране

Ангелина Усанова, представлявшая Украину на конкурсе Мисс Вселенная-2023, победила в конкурсе красоты Miss Eco International 2024. Об этом сообщили на Instagram-странице конкурса.
Конкурс Miss Eco International 2024 состоялся 28 апреля в столице Египта — Каире. Цель конкурса — привлечь внимание людей со всего мира к экологическим проблемам и призвать беречь и ценить нашу окружающую среду.
Победительница конкурса становится послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды.
Во время награждения Ангелина Усанова сверкала на сцене, одетая в длинное полупрозрачное платье, украшенное светлыми камнями. Она дополнила свой образ обувью на высоком каблуке и серьгами, а корона идеально гармонировала с ее обликом.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angelina Usanova (@usanova.life)
Допис, поширений Angelina Usanova (@usanova.life)
Усанова также воспользовалась моментом, чтобы напомнить об Украине — на многих фотографиях она позировала с наградой и национальным флагом в руках.
Также кроме главной победы, украинка получила первое место в номинации Miss Eco Best Resort Wear за лучший пляжный образ, третье место среди эко-костюмов в наряде под названием Мир в огне.
Кроме того, девушка заняла 12 место среди лучших выступлений на конкурсе талантов. На нем Ангелина исполнила свою авторскую песню под названием EARTH.
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