Miss Eco International 2024: українка Ангеліна Усанова виграла конкурс краси та нагадала світові про нашу країну

Ангеліна Усанова, що представляла Україну на конкурсі Міс Всесвіт-2023, перемогла у конкурсі краси Miss Eco International 2024. Про це повідомили на Instagram-сторінці конкурсу.

Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International 2024: деталі

Конкурс Miss Eco International 2024 відбувся 28 квітня у столиці Єгипту — Каїрі. Мета конкурсу — привернути увагу людей з усього світу до екологічних проблем та закликати берегти та цінувати наше довкілля.

Переможниця конкурсу стає послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

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Під час нагородження Ангеліна Усанова виблискувала на сцені, одягнена в довгу напівпрозору сукню, прикрашену світлим камінням. Вона доповнила свій образ взуттям на високих підборах і сережками, а корона ідеально гармоніювала з її виглядом.

Усанова також скористалась моментом, щоб нагадати про Україну — на багатьох фотографіях вона позувала з нагородою та національним прапором у руках.

Також окрім головної перемоги, українка отримала перше місце у номінації Miss Eco Best Resort Wear за найкращий пляжний образ, третє місце серед еко-костюмів у вбранні під назвою Світ у вогні.

Окрім того, дівчина посіла 12 місце серед кращих виступів на конкурсі талантів. На ньому Ангеліна виконала свою авторську пісню під назвою EARTH.

Та в часи війни важливо не забувати й про інклюзивність та доступність. Раніше ми розповідали тобі історію моделі на кріслі колісному Олександри Кутас.

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