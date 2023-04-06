Настоящий австрийский обед: рецепт хлебных кнедликов со шпинатом и сыром от шеф-повара Эдуарда Насирова

Сегодня предлагаем тебе приготовить на обед блюдо австрийской кухни. Кнедли — это хлебные шарики, которые присущи не только Австрии, но и чешской и европейской кухнях. Кроме того, в различных вариациях они распространены даже по другую сторону океана — в Канаде.
Не обошли кнедли и Украину. Их готовят и у нас, особенно в западной части страны — на Закарпатье, Покутье и Волыни.
О том, как приготовить хлебные кнедли со шпинатом и сыром, рассказал шеф-повар Эдуард Насиров.
Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали рецепт супа из чечевицы от Виктории Маремухи.
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