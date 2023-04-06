Настоящий австрийский обед: рецепт хлебных кнедликов со шпинатом и сыром от шеф-повара Эдуарда Насирова

Сегодня предлагаем тебе приготовить на обед блюдо австрийской кухни. Кнедли — это хлебные шарики, которые присущи не только Австрии, но и чешской и европейской кухнях. Кроме того, в различных вариациях они распространены даже по другую сторону океана — в Канаде.

Не обошли кнедли и Украину. Их готовят и у нас, особенно в западной части страны — на Закарпатье, Покутье и Волыни.

О том, как приготовить хлебные кнедли со шпинатом и сыром, рассказал шеф-повар Эдуард Насиров.

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Ингредиенты

250 г “вчерашнего” хлеба нарезать небольшим кубиком;

100 мл сливок;

1 луковица;

50 г растительного или сливочного масла;

150-200 г шпината;

2 ст. л муки;

1 зубчик чеснока;

1 яйцо;

моцарелла, нарезать кусочками;

соль перец — по вкусу;

Масло, сыр и зелень — для подачи.

Кнедли: пошаговый рецепт

Нарежь хлеб небольшим кубиком, залей сливками и оставь на 30-40 минут. Лук и чеснок нужно измельчить и обжарить на сливочном масле до мягкости. В блендер добавь лук, чеснок и шпинат. И если он разморожен — слегка отожми, чтобы убрать лишнюю влагу. Все ингредиенты, кроме сыра, нужно положить к хлебу и хорошо размять. При необходимости можешь добавить немного сливок. Формируем шарики. В каждый из них внутрь вложи начинку — ломтик моцареллы. Выкладывай шарики на присыпанный мукой или панировочными сухарями противень или дощечку. Свари кнедли в подсоленной воде в течение 5-6 минут или пока они не всплывут. Для красивой подачи посыпь зеленью, сыром и полей горячим растопленным маслом.

Приятного аппетита!

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