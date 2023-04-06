Справжній австрійський обід: рецепт хлібних кнедлів зі шпинатом та сиром від шеф-кухаря Едуарда Насирова

Сьогодні пропонуємо тобі приготувати на обід страву австрійської кухні. Кнедлі — це хлібні кульки, які притаманні не лише Австрії, а й чеській та європейській кухнях. Крім того, у різних варіаціях вони поширені навіть по інший бік океану — у Канаді.

Не оминули кнедлі й Україну. Їх готують і у нас, а особливо у західній частині країни — на Закарпатті, Покутті та Волині.

Про те, як приготувати хлібні кнедлі зі шпинатом та сиром, розповів шеф-кухар Едуард Насиров.

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Інгредієнти

250 г “учорашнього” хліба нарізати невеликим кубиком;

100 мл вершків;

1 цибулина;

50 г олії або масла;

150-200 г шпинату;

2 ст. л борошна;

1 зубчик часнику;

1 яйце;

моцарела, нарізана шматочками;

сіль перець — до смаку;

Масло, сир та зелень — для подачі.

Кнедлі: покроковий рецепт

Наріж хліб невеликим кубиком, залий вершками і залиш на 30-40 хвилин. Цибулю та часник потрібно подрібнити й обсмажити на вершковому маслі до м’якості. У блендер додай цибулю, часник та шпинат. І якщо він розморожений — легенько відіжми його, щоб прибрати зайву вологу. Усі інгредієнти, окрім сиру, потрібно покласти до хліба та добре розім’яти. За необхідності можеш додати трішки вершків. Формуємо кульки. До кожної з них всередину вклади нашу начинку — скибочку моцарели. Викладай кульки на присипане борошном чи панірувальними сухарями деко або дощечку. Звари кнедлі у підсоленій воді протягом 5-6 хвилин або допоки вони не спливуть. Для красивої подачі посип зеленню, сиром та гарячим розтопленим маслом

Нехай смакує!

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