Справжній австрійський обід: рецепт хлібних кнедлів зі шпинатом та сиром від шеф-кухаря Едуарда Насирова

Сьогодні пропонуємо тобі приготувати на обід страву австрійської кухні. Кнедлі — це хлібні кульки, які притаманні не лише Австрії, а й чеській та європейській кухнях. Крім того, у різних варіаціях вони поширені навіть по інший бік океану — у Канаді.
Не оминули кнедлі й Україну. Їх готують і у нас, а особливо у західній частині країни — на Закарпатті, Покутті та Волині.
Про те, як приготувати хлібні кнедлі зі шпинатом та сиром, розповів шеф-кухар Едуард Насиров.
Нехай смакує!
Раніше ми розповідали рецепт супу з сочевиці від Вікторії Маремухи.
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