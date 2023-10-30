Авто из США в Украину. Сколько можно сэкономить

Авто из США в Украине стали популярны, начиная с 2016 года, и на сегодня входят в ТОП-3 страны по импорту автомобилей в Украину.

Как заявляет компания по покупке и доставке авто из США https://americanavto.com/ , для покупки и доставки машин не подходят автомобили старше 2010 года выпуска, так как цена “под ключ” будет крайне высокой и не будет экономического смысла покупать авто.

Самый выгодный сегмент авто — это пятилетние седаны или кроссоверы, премиум сегмент, электромобили и гибридные авто не старше 2012 года. Минимальный бюджет стартует от 8000$ “под ключ” в Украине.

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Сколько можно сэкономить или заработать на авто?

Средняя экономия при покупке авто из США составит примерно 30-45%, зависимо от цены и состояния, в Украине. Нужно сравнивать и сопоставлять в Украине: пробег, состояние, комплектацию, привод, коробку передач.

Если Вы планируете заработать на продаже авто из США, имея бюджет 10000-12000$, при продаже можно заработать около 2500-3500$, и это за период 3-5 месяцев.

Какие авто самые выгодные для продажи?

В Украине больше всего ценятся свежие автомобили, а также электро. Наиболее подходящий тип авто — это кроссовер, и желательно свежих годов. Это должно быть последнее или предпоследнее поколение автомобиля.

Если рассматривать электро, популярны в Украине сейчас все модели Tesla. Минимальная цена на покупку Теслы “под ключ” — от 12 000$.

Если Вы хотите подобрать авто на аукционе Америки, можете воспользоваться каталогом с ценами автомобилей “под ключ”. Каталог авто из Америки — https://americanavto.com/cars/, где размещены все марки и модели авто, которые можно купить и доставить с аукционов США. Для детальной информации можно обращаться по номеру +38 (068) 790-79-99.

А когда автомобиль будет уже у вас, нужно будет позаботиться об одном важном документе. Читайте, как оформить страховку на авто в Украине в 2023 году.

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