Авто зі США в Україні стали популярними з 2016 року, і на сьогодні входять до ТОП-3 країн для імпорту автомобілів в Україну.

Як заявляє компанія з купівлі та доставки авто зі США https://americanavto.com/, для купівлі та доставки не підходять автомобілі старше 2010 року випуску, оскільки ціна “під ключ” буде вкрай високою й економічного сенсу купувати авто не буде.

Найвигідніший сегмент авто — це п’ятирічні седани або кросовери, преміум-сегмент, електромобілі та гібридні авто не старше 2012 року. Мінімальний бюджет стартує від 8000$ “під ключ” в Україні.

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Скільки можна заощадити чи заробити на авто?

Середня економія при купівлі авто із США може складати 30-45%, залежно від ціни та стану, в Україні. Потрібно порівнювати та зіставляти в Україні: пробіг, стан, комплектацію, привод, коробку передач.

Якщо Ви плануєте заробити на продажі авто зі США, маючи бюджет 10000-12000$, при продажі можна заробити близько 2500-3500$, це за період 3-5 місяців.

Авто зі США в Україну: скільки можна заощадити / 3 Фотографії

Які авто найвигідніші для продажу?

В Україні найбільше цінуються нові автомобілі, а також електрокари. Найбільш відповідний тип авто — це кросовер, бажано нових років. Це має бути останнє чи передостаннє покоління автомобіля.

Якщо розглядати електро, популярні в Україні зараз усі моделі Tesla. Мінімальна ціна на покупку Тесла “під ключ” — від 12 000$.

Якщо Ви хочете підібрати авто на аукціоні Америки, можете скористатися каталогом з цінами “під ключ” в Україні. Каталог авто з Америки — https://americanavto.com/cars/, де розміщені всі марки та моделі авто, які можна купити та доставити з аукціонів США. Для детальної інформації можна звертатись за номером +38 (068) 790-79-99.

А коли автівка буде вже у вас, потрібно буде попіклуватися про один важливий документ. Читайте, як оформити страховку на авто в Україні у 2023 році.

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