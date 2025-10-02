Стиль жизни Авто

Без ДТП и других “сюрпризов”: 6 советов для безопасного вождения в дождь

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 02 октября 2025, 09:00 2 мин.
безопасное вождение авто в дождь
Фото Pexels

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