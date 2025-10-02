Без ДТП и других “сюрпризов”: 6 советов для безопасного вождения в дождь

С приходом осени в Украине учащаются дожди, что затрудняет вождение, из-за чего плохая видимость и скользкая дорога повышают риск аварий. Читай в материале о правилах безопасного вождения в дождь.

Список правил безопасного вождения

На своей странице в Facebook Патрульная полиция Украины обнародовала перечень правил, которые следует соблюдать во время вождения в дождь.

Прежде всего, видимость. Следи за состоянием лобового стекла и дворников, а изношенные щетки меняй вовремя. Также проверь вентиляцию: исправная система предотвращает запотеванию стекла во время движения.

Шины должны отвечать погодным условиям. В дождь изношенный протектор увеличивает риск потери сцепления с дорогой через воду, в связи с чем избегание опасной ситуации почти невозможно.

Даже днем ​​в дождь включай ближний свет фар. Это делает твою машину более заметной для других водителей. Не забывай также и о противотуманных фарах, если видимость плохая. Свет — сигнал о твоем присутствии на дороге.

В начале дождя дорога становится особенно скользкой из-за смеси воды, пыли и грязи. Убавь скорость, увеличь дистанцию ​​до едущих перед тобой авто. Не производи резких поворотов или торможений — это может привести к заносу.

Скорость — главный фактор безопасности в непогоду. Двигайся медленнее, а во время сильного ливня лучше остановиться на обочине с включенной аварийкой и переждать.

Лужи могут прятать ямы или открытые люки, так что объезжай их, если это возможно. Большие лужи проезжай медленно, чтобы избежать опасных ситуаций

В ППУ также отмечают: ремни безопасности никогда не теряют свою актуальность, поэтому не забывай себя пристегивать. Управляй спокойно, без спешки, ведь твоя цель — это доехать безопасно.

Кроме соблюдения правил безопасного вождения, с собой следует иметь определенные документы, ведь при их отсутствии предусмотрено наказание — читай в материале, какой штраф за езду без страховки в 2025 году.

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