Стиль життя Авто

Без ДТП та інших “сюрпризів”: 6 порад для безпечного водіння в дощ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 02 Жовтня 2025, 09:00 2 хв.
безпечне водіння авто в дощ
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь