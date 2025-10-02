Без ДТП та інших “сюрпризів”: 6 порад для безпечного водіння в дощ

З приходом осені в Україні частішають дощі, що ускладнює водіння, через що погана видимість і слизька дорога підвищують ризик аварій. Читай у матеріалі про правила безпечного водіння у дощ.

Список правил безпечного водіння

На своїй сторінці у Facebook Патрульна поліція України оприлюднила перелік правил, яких варто дотримуватися під час водіння у дощ.

Перш за все, видимість. Стеж за станом лобового скла та двірників, а зношені щітки потрібно замінити вчасно. Також перевір вентиляцію: справна система запобігає запотіванню скла під час руху.

Шини мусять відповідати погодним умовам. У дощ зношений протектор збільшує ризик втрати зчеплення з дорогою через воду, у зв’язку з чим уникнення небезпечної ситуації майже неможливе.

Навіть вдень у дощ вмикай ближнє світло фар. Це робить твою машину помітнішою для інших водіїв. Не забувай також і про протитуманні фари, якщо видимість погана. Світло — сигнал про твою присутність на дорозі.

На початку дощу дорога стає особливо слизькою через суміш води, пилу та бруду. Зменш швидкість, збільш дистанцію до авто, що їдуть перед тобою. Не роби різких поворотів чи гальмувань — це може призвести до заносу.

Швидкість — головний фактор безпеки в негоду. Рухайся повільніше, а під час сильної зливи краще зупинитися на узбіччі з увімкненою аварійкою і перечекати.

Калюжі можуть ховати ями чи відкриті люки, тож об’їжджай їх, якщо це можливо. Великі калюжі проїжджай повільно, щоб уникнути небезпечних ситуацій

В ППУ також наголошують: ремені безпеки ніколи не втрачають свою актуальність, тому не забувай себе пристібати. Керуй спокійно, без поспіху, адже твоя мета — це доїхати безпечно.

