Стиль жизни Авто

Нужно ли прогревать машину, если на ней не ездишь: советы водителям для сохранения двигателя

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 января 2026, 15:00 3 мин.
нужно ли прогревать машину если не ездишь
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь