Разом з тобою: Mercedes-Benz Украина начал рекламную кампанию совместно с Элиной Свитолиной

Mercedes-Benz Украина совместно с УКРАВТО ГРУП создали рекламную кампанию Разом з тобою. Ее центральным элементом стало динамическое имиджевое видео.

В нем теннисная подача переходит в движение автомобиля, а напряжение игры — в уверенность вождения. За разработку и производство отвечали Starlight Production, а лицом кампании стала легенда мирового тенниса Элина Свитолина.

Разом з тобою: о чем новая кампания Mersedes

В ролике украинские зрители узнают улицы Киева. Видео также становится своеобразным напоминанием: Mercedes-Benz Украина действительно вместе с тобой.

Красота и сила легендарного автомобильного бренда в кампании приобретает новое значение, а сам рекламный ролик сейчас транслируют в эфире главных украинских телеканалов.

Особо то, что видео для премиального мирового бренда сняли в Украине по заказу компании Автокапитал, официального дистрибьютора Mercedes-Benz в Украине (УКРАВТО ГРУПП).

— В кампании есть важная фраза: мы скорее двигаемся к общей цели, когда наши взгляды совпадают. Опыт этого сотрудничества именно такой. Мы получили удовольствие в процессе создания этой идеи и производства и получили партнеров, которые вносят свои знания, опыт и готовность делать крутой продукт вместе, — заявила Виктория Вишнякова, директор студии Starlight Production.

По ее словам, команда Starlight Production уже имела опыт производства рекламы, но партнерство с глобальным и легендарным автомобильным брендом приобрело особую ценность.

В УКРАВТО ГРУПП добавили: для них очень важно, что эта кампания создана в Украине — от идеи, до съемок и реализации. Компания гордится возможностью показать красоту нашей страны и талантливость украинских команд.

Вместе с тобой — это не только слоган рекламной кампании, а настоящее отражение нашей философии: быть рядом с людьми, которые ежедневно двигаются вперед, преодолевая сегодняшние вызовы с уверенностью, силой и вдохновением.

За стратегию и медийную реализацию рекламной кампании отвечает агентство Star Up Plus.

— Ролик Mercedes-Benz и Элины Свитолиной — это история силы бренда, красоты и в масштабе, и в деталях. Его хочется просматривать, видеть на больших экранах. Поэтому мы используем возможности лучших национальных телеканалов и планируем набрать более 350 миллионов контактов за кампанию, — сказал Анатолий Покровский, директор Star Up Plus.

Элина Свитолина уже давно стала легендой украинского спорта. Раньше мы рассказывали, как спортсменка готовится к соревнованиям и сколько нужно потратить, чтобы быть теннисистом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!