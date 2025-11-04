Разом з тобою: Mercedes-Benz Україна розпочав рекламну кампанію спільно з Еліною Світоліною

Mercedes-Benz Україна спільно з УКРАВТО ГРУП створили рекламну кампанію Разом з тобою. Її центральним елементом стало динамічне іміджеве відео.

У ньому тенісна подача переходить у рух автомобіля, а напруга гри — у впевненість водіння. За розробку та виробництво відповідали Starlight Production, а обличчям кампанії стала легенда світового тенісу Еліна Світоліна.

Разом з тобою: про що нова кампанія Mersedes

У ролику українські глядачі пізнають вулиці Києва. Відео також стає своєрідним нагадуванням: Mercedes-Benz Україна — дійсно разом з тобою.

Краса та сила легендарного автомобільного бренду в кампанії набуває нового значення, а сам рекламний ролик нині транслюють в ефірі головних українських телеканалів.

Особливим є те, що відео для преміального світового бренду відзняли в Україні на замовлення компанії Автокапітал, офіційного дистриб’ютора Mercedes-Benz в Україні (УКРАВТО ГРУП).

— В кампанії є важлива фраза: ми швидше рухаємось до спільної мети, коли наші погляди збігаються. Досвід цієї співпраці — саме такий. Ми отримали насолоду в процесі створення цієї ідеї та виробництва й отримали партнерів, що вносять свої знання, досвід і готовність робити крутий продукт разом, — заявила Вікторія Вишнякова, директорка студії Starlight Production.

За її словами, команда Starlight Production вже мала досвід виробництва реклами, але партнерство з глобальним і легендарним автомобільним брендом набуло особливої цінності.

В УКРАВТО ГРУП додали: для них надзвичайно важливо, що ця кампанія створена в Україні — від ідеї, до зйомок та реалізації. Компанія пишається можливістю показати красу нашої країни та талановитість українських команд.

Разом з тобою — це не лише слоган рекламної кампанії, а справжнє відображення нашої філософії: бути поруч із людьми, які щодня рухаються вперед, долаючи виклики сьогодення з упевненістю, силою та натхненням.

За стратегію та медійну реалізацію рекламної кампанії відповідає агенція Star Up Plus.

— Ролик Mercedes-Benz і Еліни Світоліної – це історія сили бренду, краси й в масштабі, і в деталях. Його хочеться передивлятись, бачити на великих екранах. Тому ми використовуємо можливості кращих національних телеканалів та плануємо набрати понад 350 мільйонів контактів за кампанію, — сказав Анатолій Покровський, директор Star Up Plus.

Еліна Світоліна вже давно стала легендою українського спорту. Раніше ми розповідали, як спортсменка готується до змагань та скільки треба витратити, щоб бути тенісистом.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!