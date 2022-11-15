Безбарьерное общение: мобильные приложения, которые помогают людям с нарушением речи, слуха и зрения

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 ноября 2022, 07:00
Мобільні застосунки для людей з порушенням мовлення
Фото: Unsplash

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