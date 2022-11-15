Безбарьерное общение: мобильные приложения, которые помогают людям с нарушением речи, слуха и зрения

Современный мир не стоит на месте. Поскольку у каждого человека есть свои потребности, разработчики мобильных приложений все чаще понимают необходимость как можно скорее их удовлетворить.

Недавно приложение от Google, которое помогает людям с моторными и речевыми нарушениями за счет движения глаз воспроизводить нужные фразы голосом, получил украинскую локализацию.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Также первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что это еще один пример ответственного взаимодействия нашей страны с мировыми технологическими лидерами.

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Приятно, что украинские общественные организации в сфере здравоохранения, медицинские учреждения и все нуждающиеся могут использовать передовые цифровые решения, теперь адаптированные под потребности украинских пользователей.

Приложение называется Look to Speak. Работает оно следующим образом — человек взглядом может выбрать одну из предложенных фраз, которые высвечиваются на экране. Когда он это сделал, программа озвучивает его слова.

Скачать Look to Speak можно для Android по ссылке.

Также Вікна собрали список приложений для людей с нарушением речи, слуха и зрения, чтобы каждый мог выбрать себе именно то, что нужно.

Синтез речи от Google

Самым простым решением для пользователей с нарушением зрения будет выбрать именно Синтез речи от Google. Он обычно уже установлен на каждом устройстве Android, поэтому нужно только открыть настройки, нажать Язык и ввод, выбрать пункт Синтез речи — Синтез речи Google.

Что делать с помощью Синтез речи от Google:

в Google Play Книги можно читать книги вслух;

в Google Переводчик можно озвучивать нужные фразы;

в TalkBack можно давать голосовые подсказки.

Если у тебя еще нет на устройстве этого приложения, но ты хочешь его добавить, загружай Синтез речи от Google по ссылке.

Open Sesame Phone

Open Sesame Phone предназначен для управления смартфоном с помощью голоса и жестов. Он распознает лицо своего владельца через фронтальную камеру и считывает его движения, чтобы помочь, например, двигать курсором.

Идеально подходит для людей, живущих с параличом или нарушениями верхней конечности — травмами позвоночника, рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом, церебральным параличом, — пишут разработчики.

Загрузить приложение можно по ссылке.

Digital Inclusion

Украинское приложение Digital Inclusion создано, чтобы помогать развивать или восстанавливать речь. Разработчики отмечают, что он будет полезен детям с расстройствами аутистического спектра, людям после инсульта и в других ситуациях, когда вербальная коммуникация невозможна.

Чтобы начать разговор, необходимо войти в раздел Слова и выбрать категорию. Затем можно выбрать до десяти слов, которые будут звучать одно за другим, чтобы составить предложение.

Приложение можно использовать как на устройствах IOS, так и в веб-версии.

Dostupno

Иногда может быть сложно найти место, которое будет тебе по душе, поэтому украинское приложение Dostupno может помочь как людям с инвалидностью, так и, например, родителям с маленьким ребенком, велосипедистам или владельцам животных.

Каждый сможет создать свой безбарьерный маршрут к нужному месту в более чем 26 городах Украины. Однако всегда можно помочь разработчикам расширить их количество.

Если ты хочешь попробовать приложение, можешь просмотреть его веб-версию по ссылке.

Connect by BeWarned

Приложение Connect by BeWarned создано киевлянином Виталием Потапчуком, который с рождения живет с нарушением слуха, поэтому добавил в свою программу все необходимое.

Целью приложения является помощь людям с нарушением слуха общаться с другими и преобразовать голос в текст, и таким же образом это работает в обратном варианте.

Нужно только написать нужный текст в программе, и она его прочитает собеседнику. Когда он даст ответ, он появится в текстовом варианте на экране.

Чем еще может помочь Connect by BeWarned

в разделе Sound Monitor определит опасные звуки и предупредит владельца вибрацией и миганием вспышки;

в разделе Connect конвертирует текст в голос и наоборот;

в разделе Dance позволит почувствовать музыкальные композиции через вибрацию, световые сигналы и пульсацию.

Попробовать приложение можно только на устройствах IOS. Загрузить Connect by BeWarned можно по ссылке.

Перекладач ЖМ

Также значительно облегчить жизнь людям с нарушением слуха может приложение Перекладач ЖМ. В том числе он помогает вызвать переводчика жестового языка в любое время.

Разработчики надеются, что это позволит людям с нарушением слуха в нужный момент вызвать службы помощи, проходить собеседования, учиться и просто вести комфортную жизнь. Попробовать приложение можно по ссылке.

Speechify

Приложение Speechify только планирует запуск украиноязычной версии, но все же стоит внимания, поскольку может превращать любой текст в аудио. Так что использовать его может любой человек.

Разработчики заявляют, что стремились создать персонального помощника по чтению для каждого. Протестировать приложение можно по ссылке.

Также разные заболевания часто становятся причиной потери трудоспособности. Если ты в этом нуждаешься, то читай, как оформить инвалидность.

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