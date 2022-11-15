Безбар’єрне спілкування: мобільні застосунки, які допомагають людям з порушенням мовлення, слуху та зору

Сучасний світ не стоїть на місці. Оскільки кожна людина має свої потреби, розробники мобільних застосунків дедалі частіше розуміють необхідність якомога швидше їх задовольнити.

Тож нещодавно застосунок від Google, який допомагає людям із моторними та мовленнєвими порушеннями завдяки руху очей відтворювати потрібні фрази голосом, отримав українську локалізацію.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Також перша леді України Олена Зеленська зазначила, що це ще один із прикладів відповідальної взаємодії нашої країни зі світовими технологічними лідерами.

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Приємно, що українські громадські організації у сфері охорони здоров’я, медичні установи та всі, хто цього потребує, можуть використовувати передові цифрові рішення, тепер адаптовані під потреби українських користувачів.

Застосунок має назву Look to Speak. Принцип роботи полягає в тому, що людина поглядом може вибрати одну із запропонованих фраз, які висвічуються на екрані. Коли вона це зробила, програма озвучує її слова.

Завантажити Look to Speak можна для Android за посиланням.

Також Вікна зібрали список застосунків для людей з порушенням мовлення, слуху та зору, щоб кожен міг вибрати собі саме той, що потрібен.

Синтез мовлення від Google

Найпростішим рішенням для користувачів з порушенням зору буде вибрати саме Синтез мовлення від Google. Він зазвичай уже встановлений на кожному пристрої Android, тому потрібно лише відкрити налаштування, натиснути Мова та введення, вибрати пункт Синтез мовлення — Синтез мовлення Google.

Що можна робити за допомогою Синтез мовлення від Google:

у Google Play Книги можна читати книги вголос;

у Google Перекладач можна озвучувати потрібні фрази;

у TalkBack можна надавати голосові підказки.

Якщо ти ще не маєш на своєму пристрої цього застосунку, але хочеш його додати, тоді завантажуй Синтез мовлення від Google за посиланням.

Open Sesame Phone

Застосунок Open Sesame Phone створений для керування смартфоном за допомогою голосу та жестів. Він розпізнає обличчя свого власника через фронтальну камеру та зчитує його рухи, щоб допомогти, наприклад, рухати курсором.

Ідеально підходить для людей, що живуть з паралічем або порушеннями верхньої кінцівки — травмами хребта, розсіяним склерозом, бічним аміотрофічним склерозом, церебральним паралічем та іншими умовами, — пишуть розробники.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

Digital Inclusion

Український застосунок Digital Inclusion створений, щоб допомагати розвивати або ж відновлювати мовлення. Розробники зазначають, що він буде корисним для дітей з розладами аутистичного спектра, людей після інсульту та в інших ситуаціях, коли вербальна комунікація неможлива.

Щоб розпочати комунікацію, потрібно зайти у розділ Слова та вибрати категорію. Потім можна вибрати до десяти слів, які будуть звучати одне за одним, щоб скласти речення.

Використовувати застосунок можна як на пристроях IOS, так і у веб-версії.

Dostupno

Часом може бути складно знайти місце собі до душі, тож український застосунок Dostupno може допомогти як людям з інвалідністю, так і, наприклад, батькам з маленькою дитиною, велосипедистам чи власникам тваринок.

Тож кожен зможе створити свій безбар’єрний маршрут до потрібного місця у понад 26 містах України. Проте завжди можна допомогти розробникам розширити їх кількість.

Якщо прагнеш спробувати застосунок, тоді можеш переглянути його веб-версію за посиланням.

Connect by BeWarned

Застосунок Connect by BeWarned створив киянин Віталій Потапчук, який від народження живе з порушенням слуху, тому додав у свою програму усе необхідне.

Застосунок має на меті допомогти людям з порушенням слуху спілкуватись з іншими та перетворювати голос на текст і так само це працює у зворотньому варіанті.

Потрібно лише написати потрібний текст у програмі, й вона його зачитає співрозмовнику. Коли він дасть відповідь, то вона з’явиться у текстовому варіанті на екрані.

Чим ще може допомогти Connect by BeWarned:

у розділі Sound Monitor визначить небезпечні звуки та попередить свого власника вібрацією й миготінням спалаху;

у розділі Connect конвертує текст у голос і навпаки;

у розділі Dance дасть нагоду відчути музичні композиції через вібрацію, світлові сигнали та пульсацію

Спробувати застосунок наразі можна тільки на пристроях IOS. Завантажити Connect by BeWarned можна за посиланням.

Перекладач ЖМ

Також значно полегшити життя людям з порушенням слуху може застосунок Перекладач ЖМ. Зокрема, він допомагає викликати перекладача жестової мови у будь-який час.

Розробники сподіваються, що це дасть змогу людям з порушенням слуху у потрібну мить викликати служби допомоги, проходити співбесіди, навчатись та просто жити комфортно. Спробувати застосунок можна за посиланням.

Speechify

Застосунок Speechify лише планує запуск україномовної версії, але все ж таки вартий уваги, оскільки може перетворювати будь-який текст в аудіо. Тож використовувати його можна будь-кому.

Розробники заявляють, що прагнули створити персонального помічника з читання для кожного. Спробувати застосунок можна за посиланням.

Також різноманітні захворювання часто стають причиною втрати працездатності. Якщо ти маєш таку потребу, то читай, як оформити інвалідність.

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