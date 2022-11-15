Безбар’єрне спілкування: мобільні застосунки, які допомагають людям з порушенням мовлення, слуху та зору

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Листопада 2022, 07:00
Мобільні застосунки для людей з порушенням мовлення
Фото: Unsplash

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