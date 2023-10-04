Блюда из тыквы с мясом: три вкусных рецепта для праздничного стола

Из тыквы готовят супы, запеканки, оладьи, варенья и прочие блюда. Но еще ее можно приготовить с мясом и другими овощами. Как приготовить тыкву с мясом и что для этого нужно — читай в материале.

Блюда из тыквы с мясом: фаршированный овощ с рисом и свининой

Ингредиенты:

2,5 кг тыквы;

700 г свинины;

0,5 стакана риса;

1 морковь;

1 луковица;

1 ст.л. сливочного масла;

прованские травы, перец, соль и растительное масло.

Способ приготовления:

Сейчас также смотрят

С тыквы срежь верхушку, очисть от семян и волокон, стенки тыквы внутри смажь сливочным маслом с солью. Мясо нарежь небольшими кусочками. Лук порежь и обжарь в растительном масле до мягкости. Морковь очисть, хорошо помой, натри на крупной терке. Добавь морковь к луку, перемешай и жарь 1-2 минуты. Переложи обжаренные морковь с луком в миску. Затем на растительном масле обжарь мясо и тоже переложи его в миску к моркови и луку. Рис отвари до полуготовности, затем слей лишнюю воду, добавь его в миску к мясу и овощам. Все посоли, поперчи и добавь прованские травы, перемешай. Поставь тыкву в форму для запекания и заполни тыквенный горшочек начинкой. Затем заполненную тыкву накрой срезанной ранее крышечкой и отправь в разогретую до 200°C духовку на час-полтора. При подаче на стол накладывай начинку, снимая немного мякоти со стенок тыквы.

Тыква с мясом со сливками, помидорами и луком

Ингредиенты:

500 г мякоти тыквы;

350 г куриного филе;

1 луковица;

4 зубчика чеснока;

несколько веток петрушки;

несколько помидоров черри;

120 мл жирных сливок;

2 ст.л. растительного масла;

¼ ч.л. молотого мускатного ореха;

¼ ч.л. хлопьев чили;

½ ч.л. паприки;

1 ч.л. сушеного чеснока;

несколько веточек свежего тимьяна;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежь тыкву средними кусочками, а курицу — немного мельче. Крупно поруби лук. Измельчи чеснок и петрушку. Выложи все подготовленные ингредиенты, а также помидоры в форму для запекания. Добавь в сливки масло, мускатный орех, чили, паприку, сушеный чеснок, листья тимьяна, соль и перец. Залей овощи и мясо получившимся соусом и перемешай. Поставь в разогретую до 180°C духовку примерно на 30 минут. Курица должна полностью приготовиться, а тыква — стать мягкой.

Тыква с мясом: рецепт жаркого с фасолью

Ингредиенты:

500 г мяса (свинины, курицы или телятины);

500 г тыквы;

1 сладкий красный перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 банка красной консервированной фасоли;

2 ст.л. томатного соуса;

соль, молотый перец — по вкусу;

сушеные пряные травы — по вкусу;

петрушка или укроп — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания.

Способ приготовления:

Мелко нарезанный лук обжарь на сковороде с растительным маслом. Перец очисть от сердцевины, нарежь и добавь к луку. Жарь до мягкости. В сковороду с луком добавь кубиками нарезанное мясо. Готовь в течение 5 минут. Тыкву очисть от кожуры и семян, нарежь кубиками и добавь в сковороду. Добавь сухие травы, томатный соус и немного воды. Готовь под крышкой на медленном огне еще 20 минут. Добавь консервированную фасоль, тертый чеснок и мелко нарезанную зелень. Перемешай, посоли, поперчи и готовь еще несколько минут.

Тыква может стать отличной начинкой для блинов! Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на воде, если нет ничего под рукой.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.