Блюда из тыквы с мясом: три вкусных рецепта для праздничного стола

Из тыквы готовят супы, запеканки, оладьи, варенья и прочие блюда. Но еще ее можно приготовить с мясом и другими овощами. Как приготовить тыкву с мясом и что для этого нужно — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Тыква может стать отличной начинкой для блинов! Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на воде, если нет ничего под рукой.
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