Страви з гарбуза з м’ясом: три смачні рецепти для святкового столу

З гарбуза готують супи, запіканки, оладки, варення та інші страви. Але ще її можна приготувати з м’ясом та іншими овочами. Як приготувати гарбуз із м’ясом і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.
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