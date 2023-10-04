Страви з гарбуза з м’ясом: три смачні рецепти для святкового столу

З гарбуза готують супи, запіканки, оладки, варення та інші страви. Але ще її можна приготувати з м’ясом та іншими овочами. Як приготувати гарбуз із м’ясом і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Страви з гарбуза з м’ясом: фарширований овоч з рисом та свининою

Інгредієнти:

2,5 кг гарбуза;

700 г свинини;

0,5 склянки рису;

1 морква;

1 цибулина;

1 ст.л. вершкового масла;

прованські трави, перець, сіль та олія.

Спосіб приготування:

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З гарбуза зріж верхівку, очисть від насіння і волокон, стінки гарбуза всередині змасти вершковим маслом із сіллю. М’ясо наріж невеликими шматочками. Цибулю поріж і обсмаж у рослинній олії до м’якості. Моркву очисть, добре помий, натри на великій тертці. Додай моркву до цибулі, перемішай і смаж 1-2 хвилини. Переклади обсмажену моркву з цибулею в миску. Потім на олії обсмаж м’ясо і теж переклади його в миску до моркви й цибулі. Рис відвари до напівготовності, потім злий зайву воду, додай його в миску до м’яса й овочів. Усі посоли, поперчи та додай прованські трави, перемішай. Постав гарбуз у форму для запікання і заповни гарбузовий горщик начинкою. Потім заповненого гарбуза накрий зрізаною раніше кришечкою і відправ у розігріту до 200°C духовку на годину-півтори. При подачі на стіл накладай начинку, знімаючи трохи м’якоті зі гарбузових стінок.

Гарбуз з м’ясом з вершками, помідорами та цибулею

Інгредієнти:

500 г м’якоті гарбуза;

350 г курячого філе;

1 цибулина;

4 зубчики часнику;

кілька гілок петрушки;

кілька помідорів чері;

120 мл жирних вершків;

2 ст.л. олії;

¼ ч.л. меленого мускатного горіха;

¼ ч.л. пластівців чилі;

½ ч.л. паприки;

1 ч.л. сушеного часнику;

кілька гілочок свіжого чебрецю;

сіль – на смак;

мелений чорний перець – на смак.

Спосіб приготування:

Наріж гарбуз середніми шматочками, а курку – трохи дрібніше. Добряче порубай цибулю. Подрібни часник та петрушку. Виклади всі підготовлені інгредієнти, а також помідори у форму для запікання. Додай у вершки масло, мускатний горіх, чилі, паприку, сушений часник, листя чебрецю, сіль та перець. Залий овочі й м’ясо соусом, що вийшов, і перемішай. Постав духовку в розігріту до 180°C приблизно на 30 хвилин. Курка має повністю приготуватися, а гарбуз має стати м’яким.

Гарбуз з м’ясом: рецепт жаркого з квасолею

Інгредієнти:

500 г м’яса (свинини, курки чи телятини);

500 г гарбуза;

1 солодкий червоний перець;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 банка червоної консервованої квасолі;

2 ст.л. томатного соусу;

сіль, мелений перець;

сушені пряні трави;

петрушка або кріп;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Дрібно нарізану цибулю обсмаж на сковороді з олією. Перець очисть від серцевини, наріж і додай до цибулі. Смаж до м’якості. У сковороду з цибулею додай нарізане кубиками м’ясо. Готуй протягом 5 хвилин. Гарбуз очисть від шкірки та насіння, наріж кубиками й додай у сковороду. Додай сухі трави, томатний соус та трохи води. Готуй під кришкою на повільному вогні ще 20 хвилин. Додай консервовану квасолю, тертий часник та дрібно нарізану зелень. Перемішай, посоли, поперчи й готуй ще кілька хвилин.

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