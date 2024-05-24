Вредителям ничего не достанется! Чем обработать лук от болезней — доступные способы

Весной и летом у садоводов и огородников много хлопот. Один из них — обработка растений от болезней и вредителей. Они так и хотят испортить урожай. Если ты ищешь способы, чем обработать лук от болезней — читай об этом в нашем материале.
Лук, несмотря на свой аромат и сильные свойства, тоже нуждается в защите и обработке от болезней и вредителей. Здесь самое главное — вовремя заметить проблему или действовать наперед. Сигнализировать о болезнях лука могут пожелтевшие перья, неприятный запах из грядки, вялые листья, пятна на листьях.
Вредителями, которые портят урожай лука, являются: луковая муха, луковая моль, клещи, листоеды, трипсы, а также другие насекомые, которые питаются только луком на огороде. А болезнями — грибковые, ржавчина и гниль.
В случае, если ты заметил (-а) “отклонение от нормы”, следует провести обработку лука. Обработать лук от болезней и вредителей можно как весной, так и летом.
Чтобы обработать лук от грибковых заболеваний, нужно внести калийно-фосфорные удобрения. Между рядами дополнительно просыпь все золой.
Кроме препаратов, которые продаются в магазинах сада и огорода, обработать лук бюджетными способами можно с помощью таких ингредиентов:
Кроме “народных” способов можно использовать магазинные — под конкретный вид заболевания или насекомых. Опытные огородники советуют соблюдать правила севооборота, выращивать лук на солнечных участках, а также периодически подпитывать почву калийно-фосфорными удобрениями.
Подсадить рядом с луком для отпугивания вредителей можно бархатцы или сельдерей.
Раньше мы рассказывали, чем обработать лук от луковой мухи.
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