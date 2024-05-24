Вредителям ничего не достанется! Чем обработать лук от болезней — доступные способы

Весной и летом у садоводов и огородников много хлопот. Один из них — обработка растений от болезней и вредителей. Они так и хотят испортить урожай. Если ты ищешь способы, чем обработать лук от болезней — читай об этом в нашем материале.

Чем обработать лук от болезней — бюджетные и простые способы

Лук, несмотря на свой аромат и сильные свойства, тоже нуждается в защите и обработке от болезней и вредителей. Здесь самое главное — вовремя заметить проблему или действовать наперед. Сигнализировать о болезнях лука могут пожелтевшие перья, неприятный запах из грядки, вялые листья, пятна на листьях.

Вредителями, которые портят урожай лука, являются: луковая муха, луковая моль, клещи, листоеды, трипсы, а также другие насекомые, которые питаются только луком на огороде. А болезнями — грибковые, ржавчина и гниль.

В случае, если ты заметил (-а) “отклонение от нормы”, следует провести обработку лука. Обработать лук от болезней и вредителей можно как весной, так и летом.

Чтобы обработать лук от грибковых заболеваний, нужно внести калийно-фосфорные удобрения. Между рядами дополнительно просыпь все золой.

Кроме препаратов, которые продаются в магазинах сада и огорода, обработать лук бюджетными способами можно с помощью таких ингредиентов:

Для обработки от гусениц или капустниц можно использовать рассол капусты. По половине стакана рассола вылей под каждый куст.

Можно замочить килограмм кислой капусты в 3 л воды. Настой процедить, добавить хозяйственное натертое мыло, опрыскать лук.

Опрыскать лук от болезней и вредителей можно настоем чеснока или табака. Дополнительно пересыпай ряды пеплом.

Продезинфицировать пораженный грибком лук можно с помощью солевого раствора. Опрыскивай им лук, а через несколько часов полей грядку водой.

Обработать лук можно также раствором нашатырного спирта — смешай 50 мл спирта с 10 л воды. Опрыскивай грядки.

С помощью березового дегтя можно спасти урожай лука. Он продается в аптеке. Смешай чайную ложку дегтя с 1 л воды. Обработай лук, а затем повтори опрыскивание через 10 дней.

Кроме “народных” способов можно использовать магазинные — под конкретный вид заболевания или насекомых. Опытные огородники советуют соблюдать правила севооборота, выращивать лук на солнечных участках, а также периодически подпитывать почву калийно-фосфорными удобрениями.

Подсадить рядом с луком для отпугивания вредителей можно бархатцы или сельдерей.

Раньше мы рассказывали, чем обработать лук от луковой мухи.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.