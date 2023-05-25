Чем обработать лук от луковой мухи в домашних условиях: простые средства

Лук считается неприхотливой культурой, которая не требует какого-либо особого ухода. Однако вредители не обходят стороной луковые грядки.

Одним из самых опасных насекомых для этого растения является луковая муха. Она доставляет множество проблем огороднику и уничтожает большую часть урожая.

Чем обработать лук от луковой мухи и как бороться с ней эффективно — читай в материале.

Чем обработать лук от луковой мухи: признаки поражения

Яйца и личинки ты, скорее всего, не увидишь. Они очень маленькие, и вредитель оставляет их под землей. Но ты сможешь увидеть такие опасные признаки на луке:

замедлился рост и развитие лука;

пожелтение;

увядание и усыхание стрел;

появление гнилого запаха;

размягчение луковиц;

белые червячки.

Луковая муха: профилактика появления

Для того чтобы сохранить урожай, высаживай лук на одном и том же месте не ранее, чем через четыре года. Также важно подбирать правильных предшественников и соседей для этого растения:

морковь;

томаты;

огурцы;

капуста.

Средство от луковой мухи и народные методы

Нашатырный спирт. Возьми ведро воды и раствори в нем 3 ст.л. нашатырного спирта. Вечером проведи обработку растений лука этим составом. Древесная зола. 500 г золы разведи в ведре воды и дай настояться один день. Процеди, заправь пульверизатор и обрабатывай растение. Солевой раствор. В воде разведи до 200 г соли и обработай этим раствором почву. Главное — не попадай на листья лука. Перед этим также нужно увлажнить землю (все это нужно делать вечером).

Луковая муха: как бороться — препараты

Если ты не пользуешься народными методами в огородном деле, присмотрись к следующим препаратам от луковой мухи:

Актеллик;

Калипсо;

Прованто Вернал;

Энжио;

Актара;

Престо.

Раньше мы рассказывали, почему желтеет чеснок и что с этим делать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!