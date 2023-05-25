Чем обработать лук от луковой мухи в домашних условиях: простые средства

Лук считается неприхотливой культурой, которая не требует какого-либо особого ухода. Однако вредители не обходят стороной луковые грядки.
Одним из самых опасных насекомых для этого растения является луковая муха. Она доставляет множество проблем огороднику и уничтожает большую часть урожая.
Чем обработать лук от луковой мухи и как бороться с ней эффективно — читай в материале.
Яйца и личинки ты, скорее всего, не увидишь. Они очень маленькие, и вредитель оставляет их под землей. Но ты сможешь увидеть такие опасные признаки на луке:
Для того чтобы сохранить урожай, высаживай лук на одном и том же месте не ранее, чем через четыре года. Также важно подбирать правильных предшественников и соседей для этого растения:
Если ты не пользуешься народными методами в огородном деле, присмотрись к следующим препаратам от луковой мухи:
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