Шкідникам нічого не дістанеться! Чим обробити цибулю від хвороб — доступні способи

Навесні та влітку садівники та городники мають багато клопотів. Один із них — обробка рослин від хвороб та шкідників. Вони так і хочуть зіпсувати врожай. Якщо ти саме шукаєш способи, чим обробити цибулю від хвороб — читай про це в нашому матеріалі.

Чим обробити цибулю від хвороб — бюджетні і прості способи

Цибуля, попри свій аромат та сильні властивості, також потребує захисту та обробки від хвороб і шкідників. Тут найголовніше — вчасно помітити проблему чи діяти наввипередки. Сигналізувати про хвороби цибулі можуть пожовтілі пера, неприємний запах з грядки, в’яле листя, плями на листі.

Шкідниками, що псують урожай цибулі, є такі: цибулева муха, цибулева міль, кліщі, листоїди, трипси, а також інші комахи, що харчуються лише цибулею на городі. А хворобами — грибкові, іржа та гниль.

У випадку, якщо ти помітив (-ла) “відхилення від норми”, варто провести обробку цибулі. Обробити цибулю від хвороб та шкідників можна як навесні, так і влітку.

Щоб обробити цибулю від грибкових захворювань, потрібно внести калійно-фосфорні добрива. Між рядами додатково просип усе попелом.

Крім препаратів, що продаються в магазинах саду та городу, обробити цибулю бюджетними способами можна за допомогою таких інгредієнтів:

Для обробки від гусениць чи капусниць можна використати розсіл капусти. По половині склянки розсолу вилий під кожен кущ.

Можна також замочити кілограм кислої капусти у 3 л води. Настій процідити, додати господарського тертого мила, обприскати цибулю.

Обприскати цибулю від хвороб та шкідників можна настоєм часнику чи тютюну. Додатково пересипай ряди попелом.

Продезінфікувати вражену грибком цибулю можна за допомогою сольового розчину. Обприскай ним цибулю, а за кілька годин полий грядку водою.

Обробити цибулю можна також розчином нашатирного спирту — змішай 50 мл спирту з 10 л води. Обприскай грядки.

За допомогою березового дьогтю можна врятувати урожай цибулі. Він продається в аптеці. Змішай чайну ложку дьогтю з 1 л води. Оброби цибулю, а потім повтори обробку за 10 днів.

Крім “народних” способів можна використати магазинні — під конкретний вид захворювання чи комахи. Досвідчені городники радять дотримуватися правил сівозміни, вирощувати цибулю на сонячних ділянках, а також періодично підживлювати ґрунт калійно-фосфорними добривами.

Підсадити поруч з цибулею для відлякування шкідників можна чорнобривці чи селеру.

Раніше ми розповідали, чим обробити цибулю від цибулевої мухи.

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