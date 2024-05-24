Шкідникам нічого не дістанеться! Чим обробити цибулю від хвороб — доступні способи

Навесні та влітку садівники та городники мають багато клопотів. Один із них — обробка рослин від хвороб та шкідників. Вони так і хочуть зіпсувати врожай. Якщо ти саме шукаєш способи, чим обробити цибулю від хвороб — читай про це в нашому матеріалі.
Цибуля, попри свій аромат та сильні властивості, також потребує захисту та обробки від хвороб і шкідників. Тут найголовніше — вчасно помітити проблему чи діяти наввипередки. Сигналізувати про хвороби цибулі можуть пожовтілі пера, неприємний запах з грядки, в’яле листя, плями на листі.
Шкідниками, що псують урожай цибулі, є такі: цибулева муха, цибулева міль, кліщі, листоїди, трипси, а також інші комахи, що харчуються лише цибулею на городі. А хворобами — грибкові, іржа та гниль.
У випадку, якщо ти помітив (-ла) “відхилення від норми”, варто провести обробку цибулі. Обробити цибулю від хвороб та шкідників можна як навесні, так і влітку.
Щоб обробити цибулю від грибкових захворювань, потрібно внести калійно-фосфорні добрива. Між рядами додатково просип усе попелом.
Крім препаратів, що продаються в магазинах саду та городу, обробити цибулю бюджетними способами можна за допомогою таких інгредієнтів:
Крім “народних” способів можна використати магазинні — під конкретний вид захворювання чи комахи. Досвідчені городники радять дотримуватися правил сівозміни, вирощувати цибулю на сонячних ділянках, а також періодично підживлювати ґрунт калійно-фосфорними добривами.
Підсадити поруч з цибулею для відлякування шкідників можна чорнобривці чи селеру.
Раніше ми розповідали, чим обробити цибулю від цибулевої мухи.
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