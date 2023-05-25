Чим обробити цибулю від цибулевої мухи в домашніх умовах: прості засоби

Цибуля вважається невибагливою культурою, яка не потребує якогось особливого догляду. Однак шкідники не оминають цибульні грядки.

Однією з найнебезпечніших комах для цієї рослини є цибулева муха. Вона завдає безліч проблем городнику і знищує більшу частину врожаю. Чим обробити цибулю від цибулевої мухи і як боротися з нею ефективно та швидко — читай у матеріалі.

Чим обробити цибулю від цибулевої мухи: перші ознаки

Яйця та личинки ти, швидше за все, не побачиш. Вони дуже малі, і шкідник залишає їх під землею. Але ти зможеш побачити такі небезпечні ознаки на цибулі:

сповільнився ріст та розвиток цибулі;

пожовтіння;

в’янення та всихання стріл;

поява гнилого запаху;

розм’якшення цибулин;

білі черв’ячки.

Цибулева муха: профілактика появи

Для того, щоб зберегти врожай, висаджуй цибулю на тому самому місці не раніше, ніж через чотири роки. Також важливо підбирати правильних попередників та сусідів для цієї рослини:

морква;

томати;

огірки;

капуста.

Засіб від цибулевої мухи та народні методи

Нашатирний спирт. Візьми відро води та розчини в ньому три столові ложки нашатирного спирту. Увечері проведи обробку рослин цибулі цим складом. Дерев’яний попіл. 500 г попелу розведи у відрі води та дай настоятися один день. Проціди, заправ пульверизатор і обробляй рослину. Сольовий розчин. У воді розведи до 200 грамів солі та оброби цим розчином ґрунт. Головне — не потрапляй на листя цибулі. Перед цим також потрібно зволожити землю (все це потрібно робити увечері).

Цибулева муха: як боротися — препарати

Якщо ти не користуєшся народними методами в городній справі, придивися до наступних препаратів від мухи:

Актелік;

Каліпс;

Прованто Вернал;

Енжіо;

Актора;

Престо.

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