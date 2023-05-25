Чим обробити цибулю від цибулевої мухи в домашніх умовах: прості засоби

Цибуля вважається невибагливою культурою, яка не потребує якогось особливого догляду. Однак шкідники не оминають цибульні грядки.
Однією з найнебезпечніших комах для цієї рослини є цибулева муха. Вона завдає безліч проблем городнику і знищує більшу частину врожаю. Чим обробити цибулю від цибулевої мухи і як боротися з нею ефективно та швидко — читай у матеріалі.
Яйця та личинки ти, швидше за все, не побачиш. Вони дуже малі, і шкідник залишає їх під землею. Але ти зможеш побачити такі небезпечні ознаки на цибулі:
Для того, щоб зберегти врожай, висаджуй цибулю на тому самому місці не раніше, ніж через чотири роки. Також важливо підбирати правильних попередників та сусідів для цієї рослини:
Якщо ти не користуєшся народними методами в городній справі, придивися до наступних препаратів від мухи:
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