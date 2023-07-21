Чем отличается голубика от черники, и почему их путают: основные отличия

Черника и голубика очень похожи. Даже в растительном мире они являются близкими родственниками, ведь принадлежат к одному роду и семейству Вересковых. Но при этом у них довольно много различий. Чем отличается голубика от черники — читай в материале.
У голубики кусты очень высокие. Значительно выше кустиков черники. Голубика может достигать 1,5 метров в высоту, тогда как черника стелится очень низко.
В некоторых регионах часто вырастает всего на несколько сантиметров над землей.
Также ягоды отличаются местом роста. Например, чернику собирают в лесах и в болотистых местностях, а голубику — культивируют.
Ягоды отличаются не только тем, в каких местностях растут и насколько высоко, но и размером ягод. Голубика — очень крупная, чаще всего растет на кустарнике гроздьями, которые похожи на виноградные. Черника же довольно мелкая, ее ягоды растут по одной, но на ветке их может быть несколько.
Вкус и цвет ягод голубики значительно уступают чернике. Ведь голубика имеет темно-синюю оболочку с белым налетом, а мякоть у нее светлая и очень плотная.
От ягод не чувствуется особого аромата, на вкус они сладкие и имеют кислинку. Они могут довольно долго хранится, поэтому часто используются для украшения выпечки, десертов и других вкусных блюд.
Черника чаще всего намного темнее. Синего или черного цвета. Эти ягоды насыщенные по цвету, вкусу и аромату. Из черники чаще всего готовят:
Созревание голубики напрямую связано с сортом. Ранние сорта можно начинать собирать в июле, а поздние — в начале сентября.
А вот дикая голубика — довольно интересное растение. На ее кусте одни ягоды могут быть перезревшими, а другие еще зелеными.
А вот дикая голубика — довольно интересное растение. На ее кусте одни ягоды могут быть перезревшими, а другие еще зелеными.
Черника созревает в июле и заканчивает плодоношение в сентябре. Интересно, что сбор урожая с одного куста может растянуться по времени на несколько недель, так как ягоды поспевают тоже неравномерно.
И чернику, и голубику часто хранят в замороженном виде. Также ягоды можно высушить, сделать из них джем. Их можно добавлять в кексы, блины, смузи, коктейли, пироги, мороженое, чизкейки и запеканки.
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