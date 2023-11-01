Легко спутать, но вкус другой! Чем отличаются суши от роллов: основные отличия и как их готовят

Раньше блюда японской кухни могли себе позволить только состоятельные люди. Ведь именно эти закуски считались экзотикой, поэтому редко появлялись на столах украинцев.

Но сейчас любой желающий может купить готовый продукт либо заказать доставку еды на дом. Чем отличаются суши от роллов — читай в материале.

Чем отличаются суши от роллов: почему их путают

Самое основное, через что эти два блюда можно спутать — что и там, и там используется рис с высоким содержанием клейковины.

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Для приготовления японских блюд берут белый рис, который имеет в составе много крахмала.

Такая крупа чаще всего продольной формы, чтобы они держали необходимую форму.

Суши и ролы: ключевые отличия

Блюда отличаются следующими моментами:

Формой. Роллы выглядят как рулет, в котором все ингредиенты завернуты внутрь листа нори. А вот суши выглядят как маленькие порции риса, на которых сверху ставят начинку. Способами приготовления. Суши делают вручную, роллы готовят с помощью бамбукового коврика или макису. Подачей. Суши приносят холодными, роллы же часто покупают и разогретыми. К примеру, такой вид роллов, как яки-маки запекают и подают в горячем виде. Потреблением. Суши чаще всего едят только палочками, роллы же могут есть и руками. Начинкой. Суши делают исключительно из риса, а вот роллы могут быть из сыра, жареных яичных блинов, плавленого сыра и другого.

Чем отличаются суши от роллов и при чем здесь сашими

Сашими — это один из самых простых видов суши, в котором сырое рыбное мясо или морепродукты размещают на кусочках риса.

Основное отличие между сашими и другими видами суши — в подачи и отсутствии обертки. Сашими готовят из различных видов рыбы. Например, из тунца, лосося, окуня и т.д. Мясо рыбы для этого нарезают на тонкие кусочки и кладут на рис. Сашими подают без обертки из водорослей или других дополнительных начинок.

Как готовят суши и роллы

Для этих двух блюд берут специальный рис, сахар и соль, уксус (японский), нори и морепродукты. Для суши из риса создают овальные формы и выкладывают на них кусочки рыбки, креветки или другого морепродукта.

Но для приготовления роллов берут бамбуковый коврик, на который выкладывают нори, рис, начинку. Все это сворачивают рулетом и режут на кусочки.

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