Легко сплутати, але смак інший! Чим відрізняються суші від ролів: основні відмінності та як їх готують

Раніше страви японської кухні могли собі дозволити лише заможні люди. Адже саме ці закуски вважалися екзотикою, тож рідко з’являлися на столах українців.
Але зараз будь-хто може купити готовий продукт або замовити доставку їжі додому. Чим відрізняються суші від ролів — читай у матеріалі.
Найголовніше, через що ці дві страви можна сплутати — що там і там використовується рис з високим вмістом клейковини.
Для приготування японських страв беруть білий рис, який має багато крохмалю.
Для приготування японських страв беруть білий рис, який має багато крохмалю.
Така крупа найчастіше поздовжньої форми, щоб вони тримали необхідну форму.
Страви відрізняються такими моментами:
Сашимі — це один з найпростіших видів суші, в якому сире рибне м’ясо або морепродукти розміщують на шматочках рису. Основна відмінність між сашимі та іншими видами суші — у подачі та відсутності обгортки.
Сашимі готують із різних видів риби. Наприклад, з тунця, лосося, окуня тощо. М’ясо риби при цьому нарізають на тонкі шматочки й кладуть на рис. Сашимі подають без обгортки з водоростей чи інших додаткових начинок.
Для цих двох страв беруть спеціальний рис, цукор та сіль, оцет (японський), норі та морепродукти. Для суші з рису створюють овальні форми та викладають на них шматочки рибки, креветки чи іншого морепродукту.
Але для приготування ролів беруть бамбуковий килимок, на який викладають норі та рис, начинку. Все це згортають рулетом та ріжуть на шматочки.
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