Легко сплутати, але смак інший! Чим відрізняються суші від ролів: основні відмінності та як їх готують

Раніше страви японської кухні могли собі дозволити лише заможні люди. Адже саме ці закуски вважалися екзотикою, тож рідко з’являлися на столах українців.

Але зараз будь-хто може купити готовий продукт або замовити доставку їжі додому. Чим відрізняються суші від ролів — читай у матеріалі.

Чим відрізняються суші від ролів: чому їх плутають

Найголовніше, через що ці дві страви можна сплутати — що там і там використовується рис з високим вмістом клейковини.

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Для приготування японських страв беруть білий рис, який має багато крохмалю.

Така крупа найчастіше поздовжньої форми, щоб вони тримали необхідну форму.

Суші та роли: ключові відмінності

Страви відрізняються такими моментами:

Формою. Роли виглядають як рулет, у якому всі інгредієнти загорнуті всередину листа норі. А ось суші виглядають як маленькі порції рису, на яких зверху кладуть начинку. Засобами приготування. Суші роблять вручну, роли готують за допомогою бамбукового килимка чи макісу. Подачею. Суші приносять холодними, роли часто купують і розігрітими. Наприклад, такий вид ролів, як які-маки запікають і подають у гарячому вигляді. Споживанням. Суші найчастіше їдять лише паличками, роли ж можуть їсти й руками. Начинкою. Суші роблять виключно з рису, а ось роли можуть бути з сиру, смажених млинців, плавленого сиру та іншого.

Чим відрізняються суші від ролів і до чого тут сашимі

Сашимі — це один з найпростіших видів суші, в якому сире рибне м’ясо або морепродукти розміщують на шматочках рису. Основна відмінність між сашимі та іншими видами суші — у подачі та відсутності обгортки.

Сашимі готують із різних видів риби. Наприклад, з тунця, лосося, окуня тощо. М’ясо риби при цьому нарізають на тонкі шматочки й кладуть на рис. Сашимі подають без обгортки з водоростей чи інших додаткових начинок.

Як готують суші та роли

Для цих двох страв беруть спеціальний рис, цукор та сіль, оцет (японський), норі та морепродукти. Для суші з рису створюють овальні форми та викладають на них шматочки рибки, креветки чи іншого морепродукту.

Але для приготування ролів беруть бамбуковий килимок, на який викладають норі та рис, начинку. Все це згортають рулетом та ріжуть на шматочки.

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