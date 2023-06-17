Чтобы наедаться сочными плодами: чем подкормить арбузы и что для этого нужно

Бахчевые считаются настоящей гордостью дачников, если им удается вырастить сладкие арбузы правильно и умело. Для того чтобы вырастить большие и сочные ягоды, их нужно вовремя подкармливать. Чем подкормить арбузы в открытом грунте — читай в материале.
Выращивать арбузы нужно в благоприятной среде. Для активного роста должны совпасть следующие факторы:
Посадку осуществляют в конце мая. Расстояние между лунками должно быть около 1,5 м, а между рядами — 2 м. В указанный срок культуру пересаживают в грунт, присыпают землей на 10 см вокруг куста с помощью песка. Полив нужно проводить теплой водой.
Через несколько недель после высадки в грунт грядки нужно удобрять коровяком или птичьим пометом. Также важно использовать нитрат аммоний, хлористой кальций и суперфосфат.
Для подкормки опытные садоводы используют проверенные средства:
Компост для арбузов — это смесь навоза, садовой земли, растительных остатков. Например, сорняков, кухонных отходов, созревающих в специальном месте 12 месяцев. По готовности компост нужно перекапывать с верхним слоем земли.
Это удобрение нужно вносить на протяжении всего периода роста и плодоношения культур. Если у тебя нет компоста, сделай раствор навоза.
Это удобрение нужно вносить на протяжении всего периода роста и плодоношения культур. Если у тебя нет компоста, сделай раствор навоза.
Для этого в ведро внеси три литра коровяка и залей водой. Поставь его на неделю в темное место и разводи водой перед внесением в грунт.
Читай, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!