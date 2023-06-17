Чтобы наедаться сочными плодами: чем подкормить арбузы и что для этого нужно

Бахчевые считаются настоящей гордостью дачников, если им удается вырастить сладкие арбузы правильно и умело. Для того чтобы вырастить большие и сочные ягоды, их нужно вовремя подкармливать. Чем подкормить арбузы в открытом грунте — читай в материале.

Чем подкормить арбузы: главные правила

Выращивать арбузы нужно в благоприятной среде. Для активного роста должны совпасть следующие факторы:

хорошее освещение;

тепло;

отсутствие ветра.

Посадку осуществляют в конце мая. Расстояние между лунками должно быть около 1,5 м, а между рядами — 2 м. В указанный срок культуру пересаживают в грунт, присыпают землей на 10 см вокруг куста с помощью песка. Полив нужно проводить теплой водой.

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Через несколько недель после высадки в грунт грядки нужно удобрять коровяком или птичьим пометом. Также важно использовать нитрат аммоний, хлористой кальций и суперфосфат.

Чем подкормить рассаду арбузов: народные средства

Для подкормки опытные садоводы используют проверенные средства:

Дрожжи. Их нужно вносить на первых двух этапах подкормок, ведь они стимулируют активный рост побегов и развитие корневой системы. Для приготовления в первую очередь раствори в ведре воды 10 г дрожжей. После суток настаивания нужно использовать раствор по назначению, ведь он не подлежит длительному хранению. Использовать средство необходимо в виде корневой и внекорневой подкормки. Древесная зола. Именно она нужна арбузам в период цветения и формирования завязи. Зола легко восполняет недостаток фосфора и калия. Подкормку делают на основе вытяжки из золы. Просто возьми 30 г компонента и залей 2 л закипевшей воды. Накрой все это крышкой и настаивай целый день. Перед применением почисти смесь от примесей и проведи опрыскивание по листу. Йод. Его используют не только по назначению, но и для профилактики от возбудителей грибка. Для приготовления разведи 3-4 капли йода в ведре воды, после чего опрыскивай растения.

Чем подкормить арбузы после высадки: компост

Компост для арбузов — это смесь навоза, садовой земли, растительных остатков. Например, сорняков, кухонных отходов, созревающих в специальном месте 12 месяцев. По готовности компост нужно перекапывать с верхним слоем земли.

Это удобрение нужно вносить на протяжении всего периода роста и плодоношения культур. Если у тебя нет компоста, сделай раствор навоза.

Для этого в ведро внеси три литра коровяка и залей водой. Поставь его на неделю в темное место и разводи водой перед внесением в грунт.

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