Щоб наїдатися соковитими плодами: чим підгодувати кавуни та що для цього потрібно

Баштанні вважаються справжньою гордістю дачників, якщо їм вдається виростити солодкі кавуни правильно та вміло. Для того, щоб виростити великі та соковиті ягоди, їх потрібно вчасно підгодовувати.

Чим підгодувати кавуни у відкритому ґрунті — читай у матеріалі.

Чим підгодувати кавуни: головні правила

Вирощувати кавуни потрібно у сприятливому середовищі. Для активного зростання повинні збігтися такі фактори:

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гарне освітлення;

тепло;

відсутність вітру.

Посадку здійснюють наприкінці травня. Відстань між лунками має бути близько 1,5 м, а між рядами — 2 м.

У зазначений термін культуру пересаджують у ґрунт, присипають землею на 10 см навколо куща за допомогою піску. Полив потрібно робити теплою водою.

Через кілька тижнів після висадки в ґрунт грядки потрібно удобрювати коров’яком або пташиним послідом. Також важливо використовувати нітрат амоній, хлористий кальцій та суперфосфат.

Чим підгодувати розсаду кавунів: народні методи

Для підживлення досвідчені садівники використовують перевірені засоби:

Дріжджі. Їх потрібно вносити на перших двох етапах підживлення, адже вони стимулюють активне зростання пагонів та розвиток кореневої системи. Для приготування в першу чергу розчини у відрі води 10 г дріжджів. Після доби настоювання слід використовувати розчин за призначенням, адже він не підлягає тривалому зберіганню. Використовувати засіб необхідно у вигляді кореневого та позакореневого підживлення. Дерев’яна зола. Саме вона потрібна кавунам у період цвітіння та формування зав’язі. Зола легко заповнює нестачу фосфору та калію. Підживлення роблять на основі витяжки із золи. Просто візьми 30 г компонента і залий 2 л води, що закипіла. Накрий це кришкою і настоюй цілий день. Перед застосуванням почисти суміш від домішок та проведи обприскування по листку. Йод. Його використовують не лише за призначенням, а й для профілактики від збудників грибка. Для приготування розведи 3-4 краплі йоду на відро води, після чого обприскуй рослини.

Чим підгодувати кавуни після висадки: компост

Компост для кавунів — це суміш гною, садової землі, рослинних решток. Наприклад, бур’янів, кухонних відходів, що дозрівають у спеціальному місці 12 місяців. За готовністю компост необхідно перекопувати з верхнім шаром ґрунту.

Це добриво потрібно вносити протягом усього періоду росту та плодоношення культур. Якщо в тебе немає компосту, зроби розчин гною.

Для цього у відро внеси три літри коров’яку та залий водою. Постав його на тиждень у темне місце і розведи водою перед внесенням у ґрунт.

Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.

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