Щоб наїдатися соковитими плодами: чим підгодувати кавуни та що для цього потрібно

Баштанні вважаються справжньою гордістю дачників, якщо їм вдається виростити солодкі кавуни правильно та вміло. Для того, щоб виростити великі та соковиті ягоди, їх потрібно вчасно підгодовувати.
Чим підгодувати кавуни у відкритому ґрунті — читай у матеріалі.
Вирощувати кавуни потрібно у сприятливому середовищі. Для активного зростання повинні збігтися такі фактори:
Посадку здійснюють наприкінці травня. Відстань між лунками має бути близько 1,5 м, а між рядами — 2 м.
У зазначений термін культуру пересаджують у ґрунт, присипають землею на 10 см навколо куща за допомогою піску. Полив потрібно робити теплою водою.
Через кілька тижнів після висадки в ґрунт грядки потрібно удобрювати коров’яком або пташиним послідом. Також важливо використовувати нітрат амоній, хлористий кальцій та суперфосфат.
Для підживлення досвідчені садівники використовують перевірені засоби:
Компост для кавунів — це суміш гною, садової землі, рослинних решток. Наприклад, бур’янів, кухонних відходів, що дозрівають у спеціальному місці 12 місяців. За готовністю компост необхідно перекопувати з верхнім шаром ґрунту.
Це добриво потрібно вносити протягом усього періоду росту та плодоношення культур. Якщо в тебе немає компосту, зроби розчин гною.
Це добриво потрібно вносити протягом усього періоду росту та плодоношення культур. Якщо в тебе немає компосту, зроби розчин гною.
Для цього у відро внеси три літри коров’яку та залий водою. Постав його на тиждень у темне місце і розведи водою перед внесенням у ґрунт.
Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.
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