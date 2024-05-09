Чем подкормить картофель после всходов — действенные способы, гарантирующие хороший урожай

Сезон высадки картофеля начался еще в апреле, а теперь некоторые огородники наблюдают за первым восхождением растения. А чем подкормить картофель после всходов, чтобы получить отличный урожай осенью — рассказываем дальше.

Чем подкормить картофель после всходов

Подкормка картофеля минеральными удобрениями должна обязательно включать следующие элементы:

марганец;

молибден;

магний;

бор;

фосфор;

калий;

азот;

цинк.

Существует несколько способов подкормки картофеля. Первый — это корневой. Применяют его тогда, когда плод недавно высадили в землю и выросла первая ботва.

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Подкормка формирует большой и крепкий урожай, ускоряет рост ботвы и не наносит вреда вегетативной части растения.

Среди средств, чем можно подкормить картофель, есть:

подкормки с помощью аммиачной селитры. Для этого нужно взять 20 г аммиачной селитры и растворить ее в 10 литрах воды. На одно растение использовать примерно 0,5 литра;

хлористый или сернокислый калий. 3 грамма вещества нужно положить под каждый куст;

использовать 10 граммов нитроаммофоски на каждое растение;

растворить 1 столовую ложку карбамида в 10 литрах воды и полить растение, используя 0,5 литра на куст.

Еще один интересный способ удобрения — использование сухих или сырых дрожжей. Их нужно развести в теплой воде, добавив немного сахара. Затем оставить на несколько часов и вылить под корень.

Чем подкормить картофель по листу

Если вдруг пропустил(-а) подкормку на корнях, то картофель также можно опрыскивать.

Азотно-калийная подкормка выполняется с помощью 150 г монофосфата калия, 100 г карбамида и 5 г борной кислоты. Вещества нужно развести в 5 литрах воды. Опрыскивать нужно через несколько недель после схождения с двухнедельным интервалом до цветения.

К другим средствам, чем лучше подкормить картофель, относятся смеси с фосфором, калием и магнием. Их нужно развести в воде и с помощью пульверизатора нанести на листья.

Опрыскивать картофель по листу можно несколько раз в сезон, ведь от этого зависит качество и количество урожая.

А когда именно начинать копать картошку мы рассказывали в нашем материале.

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