Чем подкормить картофель после всходов — действенные способы, гарантирующие хороший урожай

Сезон высадки картофеля начался еще в апреле, а теперь некоторые огородники наблюдают за первым восхождением растения. А чем подкормить картофель после всходов, чтобы получить отличный урожай осенью — рассказываем дальше.
Подкормка картофеля минеральными удобрениями должна обязательно включать следующие элементы:
Существует несколько способов подкормки картофеля. Первый — это корневой. Применяют его тогда, когда плод недавно высадили в землю и выросла первая ботва.
Подкормка формирует большой и крепкий урожай, ускоряет рост ботвы и не наносит вреда вегетативной части растения.
Среди средств, чем можно подкормить картофель, есть:
Еще один интересный способ удобрения — использование сухих или сырых дрожжей. Их нужно развести в теплой воде, добавив немного сахара. Затем оставить на несколько часов и вылить под корень.
Если вдруг пропустил(-а) подкормку на корнях, то картофель также можно опрыскивать.
Азотно-калийная подкормка выполняется с помощью 150 г монофосфата калия, 100 г карбамида и 5 г борной кислоты. Вещества нужно развести в 5 литрах воды. Опрыскивать нужно через несколько недель после схождения с двухнедельным интервалом до цветения.
К другим средствам, чем лучше подкормить картофель, относятся смеси с фосфором, калием и магнием. Их нужно развести в воде и с помощью пульверизатора нанести на листья.
Опрыскивать картофель по листу можно несколько раз в сезон, ведь от этого зависит качество и количество урожая.
А когда именно начинать копать картошку мы рассказывали в нашем материале.
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