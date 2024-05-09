Чим підживити картоплю після сходів — дієві способи, що гарантують гарний врожай

Сезон висадки картоплі розпочався ще у квітні, а отже зараз деякі городники спостерігають за першим сходженням рослини. А чим підживити картоплю після сходів, щоб отримати чудовий врожай восени — розповідаємо далі.

Чим підживити картоплю після сходів

Підживлення картоплі мінеральними добривами повинне обов’язково включати такі елементи:

марганець;

молібден;

магній;

бор;

фосфор;

калій;

азот;

цинк.

Існує декілька способів підживлення картоплі. Перший — це кореневий. Застосовують його тоді, коли плід нещодавно висадили в землю і виросло перше бадилля.

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Підживлення формує великий й міцний урожай, прискорює зростання бадилля і не завдає шкоди вегетативній частині рослини.

Серед засобів, чим можна підживити картоплю, є:

підживлення за допомогою аміачної селітри. Для цього треба взяти 20 грамів аміачної селітри та розчинити її в 10 літрах води. На одну рослину використовувати приблизно 0,5 літрів;

хлористий або сірчанокислий калій. 3 грами речовини треба покласти під кожен кущ;

використати 10 грамів нітроамофоски на кожну рослину.

розчинити 1 столову ложку карбаміду в 10 літрах води та полити рослину, використовуючи 0,5 літрів на кущ.

Ще один цікавий спосіб удобрення — використання сухих або сирих дріжджів. Їх треба розвести у теплій воді, додавши трохи цукру. Потім залишити на декілька годин та вилити під корінь.

Чим підживити картоплю по листу

Якщо раптом пропустив(-ла) підживлення на корінні, то картоплю також можна обприскувати.

Азотно-калійне підживлення виконується за допомогою 150 грамів монофосфату калію, 100 грамів карбаміду та 5 грамів борної кислоти. Речовини треба розвести у 5 літрах води. Обприскувати треба через декілька тижнів після сходження з двотижневим інтервалом до цвітіння.

До інших засобів, чим краще підживити картоплю, відносять суміші з фосфором, калієм і магнієм. Їх треба розвести у воді й за допомогою пульверизатора нанести на листя.

Оброблювати картоплю по листу можна декілька разів на сезон, адже від цього залежить якість та кількість врожаю.

А коли саме починати копати картоплю ми розповідали в нашому матеріалі.

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