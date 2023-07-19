Чем подкормить клубнику после плодоношения и как это правильно делать: инструкция

Опытные огородники знают о том, что своевременный уход за растениями — это гарантия хорошего урожая. Если ты тщательно следишь за культурами и регулярно вносишь подкормки, их урожайность может улучшиться. Чем подкормить клубнику после плодоношения — читай в материале.
Ухаживать за кустами и удобрять их нужно для того, чтобы сохранить их в здоровом виде. Ведь растение заканчивает плодоносить очень рано. Из-за этого оно обрастает сорняками, превращается в рассадник бактерий и вредителей.
Поэтому для оздоровления удаляют пожелтевшие листочки и подкармливают клубнику.
Поэтому для оздоровления удаляют пожелтевшие листочки и подкармливают клубнику.
После манипуляций с листьями, нужно опрыскивать клубнику раствором марганца, а затем посыпать древесной золой. Через несколько дней процедуру нужно повторить. Золу (1 л) для этого просто разведи в 10 л воды, настаивай несколько дней, а потом вылей под корни кустов по 0.5 литра удобрения.
Кроме золы, рецепты подкормок могут быть разными:
Следующие подкормки нужно делать уже в осеннее время. А в августе нужно соблюдать графики подкормок и полива.
Осенью клубника запасается питательными веществами на зиму. От степени ее насыщения зависит то, сможет ли растение с легкостью перенести морозы. Поэтому вариантов осенних подкормок существует довольно много. Первую нужно осуществлять в конце августа. Тогда лучше вносить помет, коровяк и навоз.
Для приготовления настоя коровяка, проделай такие шаги:
Для увеличения минеральных элементов, нужно подкармливать клубнику калием и фосфором. Для этого разведи в 10 л воды 30-40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Поливай этим составом из расчета 3-4 л на 1 кв.м. посадок.
Кроме этого, клубнику подкармливают дрожжами.
Кроме этого, клубнику подкармливают дрожжами.
Для этого в 3-х литрах воды разводят несколько ложек сахара и пачку сухих дрожей. Смесь перемешивают и оставляют в теплом месте на несколько часов. После полива растений их нужно подкормить этой дрожжевой смесью.
Читай, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.
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