Чем подкормить клубнику после плодоношения и как это правильно делать: инструкция

Опытные огородники знают о том, что своевременный уход за растениями — это гарантия хорошего урожая. Если ты тщательно следишь за культурами и регулярно вносишь подкормки, их урожайность может улучшиться. Чем подкормить клубнику после плодоношения — читай в материале.

Чем подкормить клубнику после плодоношения и зачем вообще это делать

Ухаживать за кустами и удобрять их нужно для того, чтобы сохранить их в здоровом виде. Ведь растение заканчивает плодоносить очень рано. Из-за этого оно обрастает сорняками, превращается в рассадник бактерий и вредителей.

Поэтому для оздоровления удаляют пожелтевшие листочки и подкармливают клубнику.

После манипуляций с листьями, нужно опрыскивать клубнику раствором марганца, а затем посыпать древесной золой. Через несколько дней процедуру нужно повторить. Золу (1 л) для этого просто разведи в 10 л воды, настаивай несколько дней, а потом вылей под корни кустов по 0.5 литра удобрения.

Сейчас также смотрят

Что еще нужно сделать с клубникой после сбора урожая

Кроме золы, рецепты подкормок могут быть разными:

смесь навоза с водой в соотношении 1:10;

птичий помет, который нужно развести в соотношении 1:20 с водой.

Следующие подкормки нужно делать уже в осеннее время. А в августе нужно соблюдать графики подкормок и полива.

Подкормка клубники осенью: основные правила

Осенью клубника запасается питательными веществами на зиму. От степени ее насыщения зависит то, сможет ли растение с легкостью перенести морозы. Поэтому вариантов осенних подкормок существует довольно много. Первую нужно осуществлять в конце августа. Тогда лучше вносить помет, коровяк и навоз.

Читать по теме Чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать Чем подкормить рассаду огурцов — читай в материале.

Подкормка клубники птичьим пометом: пошаговая инструкция приготовления

Помет разведи в воде (соотношение 1 к 20). Дай настоятся жиже несколько дней. Вноси удобрение в почву, стараясь не попасть на зеленые части растений. Наливай смесь в бороздки между рядами и кустами из расчета 1 л на куст.

Как подкормить клубнику коровяком

Для приготовления настоя коровяка, проделай такие шаги:

Возьми настой коровяка и разведи его водой (1 к 10). Поставь смесь на сутки в теплое помещение. Под один куст вноси до 1 л удобрения. Коровяк используй как в сухом виде, так и мульчу. Его нужно укладывать в междурядья, обеспечивая клубнику питательными веществами на несколько лет.

Удобрения для клубники осенью: суперфосфат и сернокислый калий

Для увеличения минеральных элементов, нужно подкармливать клубнику калием и фосфором. Для этого разведи в 10 л воды 30-40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Поливай этим составом из расчета 3-4 л на 1 кв.м. посадок.

Кроме этого, клубнику подкармливают дрожжами.

Для этого в 3-х литрах воды разводят несколько ложек сахара и пачку сухих дрожей. Смесь перемешивают и оставляют в теплом месте на несколько часов. После полива растений их нужно подкормить этой дрожжевой смесью.

Читай, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!