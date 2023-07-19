Чим підгодувати полуницю після плодоношення та як це правильно робити: інструкція

Досвідчені городники знають, що своєчасний догляд за рослинами — це гарантія хорошого врожаю. Якщо ти ретельно стежиш за культурою й регулярно її підживлюєш, урожайність може покращитись. Чим підгодувати полуницю після плодоношення — читай у матеріалі.
Доглядати кущі й удобрювати їх потрібно для того, щоб зберегти їх у здоровому вигляді. Адже рослина закінчує плодоносити дуже рано. Через це вона обростає бур’янами, перетворюється на розсадник бактерій та шкідників. Тому для оздоровлення видаляють пожовклі листочки й підгодовують полуницю.
Після маніпуляцій з листям потрібно обприскувати полуницю розчином марганцю, а потім посипати деревною золою.
Після маніпуляцій з листям потрібно обприскувати полуницю розчином марганцю, а потім посипати деревною золою.
За кілька днів процедуру треба повторити. Золу (1 л) для цього просто розведи у 10 л води, настоюй кілька днів, а потім вилий під коріння кущів по 0.5 літра добрива.
Окрім золи, рецепти підгодівлі можуть бути різними:
Наступні підживлення потрібно робити вже восени. А в серпні потрібно дотримуватися графіків підживлення та поливу.
Восени полуниця запасається поживними речовинами на зиму. Від ступеня її насичення залежить те, чи зможе рослина легко перенести морози. Тому варіантів осіннього підживлення існує досить багато. Першу потрібно здійснювати наприкінці серпня. Тоді краще вносити послід, коров’як та гній.
Для приготування настою коров’яку, зроби такі кроки:
Для збільшення мінеральних елементів, потрібно підгодовувати полуницю калієм та фосфором. Для цього розведи в 10 л води 30-40 г суперфосфату та 20 г сірчанокислого калію.
Поливай цим складом із розрахунку 3-4 л на 1 кв.м посадок.
Поливай цим складом із розрахунку 3-4 л на 1 кв.м посадок.
Також полуницю підгодовують дріжджами. Для цього в 3-х літрах води розводять кілька ложок цукру та пачку сухих дріжджів. Суміш перемішують і залишають у теплому місці на кілька годин. Після поливу рослин їх потрібно підгодувати цією дріжджовою сумішшю.
Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.
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