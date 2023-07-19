Чим підгодувати полуницю після плодоношення та як це правильно робити: інструкція

Досвідчені городники знають, що своєчасний догляд за рослинами — це гарантія хорошого врожаю. Якщо ти ретельно стежиш за культурою й регулярно її підживлюєш, урожайність може покращитись. Чим підгодувати полуницю після плодоношення — читай у матеріалі.

Чим підгодувати полуницю після плодоношення та навіщо взагалі це робити

Доглядати кущі й удобрювати їх потрібно для того, щоб зберегти їх у здоровому вигляді. Адже рослина закінчує плодоносити дуже рано. Через це вона обростає бур’янами, перетворюється на розсадник бактерій та шкідників. Тому для оздоровлення видаляють пожовклі листочки й підгодовують полуницю.

Після маніпуляцій з листям потрібно обприскувати полуницю розчином марганцю, а потім посипати деревною золою.

За кілька днів процедуру треба повторити. Золу (1 л) для цього просто розведи у 10 л води, настоюй кілька днів, а потім вилий під коріння кущів по 0.5 літра добрива.

Зараз також дивляться

Що ще потрібно зробити з полуницею після збирання врожаю

Окрім золи, рецепти підгодівлі можуть бути різними:

суміш гною з водою у співвідношенні 1:10;

пташиний послід, який потрібно розвести у співвідношенні 1:20 з водою.

Наступні підживлення потрібно робити вже восени. А в серпні потрібно дотримуватися графіків підживлення та поливу.

Читати на тему Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити Чим підгодувати розсаду огірків — читай у матеріалі.

Підживлення полуниці восени: основні правила

Восени полуниця запасається поживними речовинами на зиму. Від ступеня її насичення залежить те, чи зможе рослина легко перенести морози. Тому варіантів осіннього підживлення існує досить багато. Першу потрібно здійснювати наприкінці серпня. Тоді краще вносити послід, коров’як та гній.

Підживлення полуниці пташиним послідом: покрокова інструкція приготування

Послід розведи у воді (співвідношення 1 до 20). Дай настоятися суміші кілька днів. Внось добриво у ґрунт, намагаючись не потрапити на зелені частини рослин. Наливай суміш у борозенки між рядами та кущами з розрахунку 1 л на кущ.

Як підгодувати полуницю коров’яком

Для приготування настою коров’яку, зроби такі кроки:

Візьми настій коров’яку та розведи її водою (1 до 10). Постав суміш на добу в тепле приміщення. Під один кущ внось до 1 л добрива. Коров’як використовуй як у сухому вигляді, так і мульчу. Його потрібно укладати у міжряддя, забезпечуючи полуницю поживними речовинами на кілька років.

Добрива для полуниці восени: суперфосфат та сірчанокислий калій

Для збільшення мінеральних елементів, потрібно підгодовувати полуницю калієм та фосфором. Для цього розведи в 10 л води 30-40 г суперфосфату та 20 г сірчанокислого калію.

Поливай цим складом із розрахунку 3-4 л на 1 кв.м посадок.

Також полуницю підгодовують дріжджами. Для цього в 3-х літрах води розводять кілька ложок цукру та пачку сухих дріжджів. Суміш перемішують і залишають у теплому місці на кілька годин. Після поливу рослин їх потрібно підгодувати цією дріжджовою сумішшю.

Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!