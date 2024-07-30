Что будет, если пить много воды, и чем опасна водная интоксикация

Наше тело на 60% состоит из воды, поэтому обновлять ее запас в организме жизненно важно. Но можно ли навредить себе, если пить слишком много воды? Медики говорят: да! Но при каких условиях это может произойти? Одинаковая ли у всех норма потребления воды? И что именно будет, если пить много воды — читай в нашем материале.
Слова “много” или “мало” касаются нормы. В нашем случае: пить много воды — значит пить ее больше какой-то нормы. Чтобы понять, что будет, если пить много воды, выясним: как правильно определить собственную норму?
Норма воды, которую нужно употребить в течение дня, определяется двумя факторами:
Американский Институт медицины (IOM) рекомендует следующую норму воды в день:
Но существуют случаи, когда человек потребляет гораздо больше воды, чем это нормально, но при этом совсем не вредит себе. Пожалуй, ты уже сам нашел (-а) простейшую причину увеличения потребления воды — это жара, когда мы теряем влагу из-за потения. Но ведь существуют и другие причины, вполне нормальные.
Спортсменам: из-за интенсивных тренировок спортсмены теряют больше воды и больше ее потребляют. В общем, не только спортивная, но и любая физическая активность увеличивает потерю воды через пот, и организм нуждается в восстановлении.
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Женщинам, беременным или кормящим грудью пить чуть больше — нормально. Они больше нуждаются в воде. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA):
При беременности потребность в жидкости у женщины увеличивается на 10 унций (300 мл) в день. А у кормящей матери — примерно на 24 унции (700 мл) в день.
При беременности потребность в жидкости у женщины увеличивается на 10 унций (300 мл) в день. А у кормящей матери — примерно на 24 унции (700 мл) в день.
Вода несет организму ни с чем несравнимую пользу: она контролирует температуру тела, повышает работоспособность, усиливает метаболизм, предотвращает возникновение запоров, увлажняет кожу, помогает работе мозга и может избавить от головной боли (при определенных условиях).
Но что будет, если пить слишком много воды? Чтобы ответить на этот вопрос, кроме уже учтенного, применим простой тест. Он позволит обнаружить: много, достаточно, мало ли ты пьешь воду. Тестировать будем цвет мочи.
Цвет мочи от темно-желтого до янтарного может свидетельствовать об обезвоживании, тогда как моча бледно-желтого цвета означает надлежащее увлажнение организма.
Цвет мочи от темно-желтого до янтарного может свидетельствовать об обезвоживании, тогда как моча бледно-желтого цвета означает надлежащее увлажнение организма.
Но даже если моча очень светлого цвета, и ты выпил (-а) много воды, это еще не значит, что порция была токсичной. Такой вода становится, если пить ее слишком много и очень быстро. Что будет с телом, если пить много воды очень быстро?
Токсичность воды встречается очень редко. Но, по информации Medicalnewstoday, употребление чрезвычайного количества воды за короткое время может быть опасным.
Токсичность воды встречается очень редко. Но, по информации Medicalnewstoday, употребление чрезвычайного количества воды за короткое время может быть опасным.
В чем кроется опасность?
Слишком быстрое употребление большого количества воды может привести к резкому снижению уровня натрия в крови. Это состояние известно как гипонатриемия. Низким считается уровень 135 миллимоль на литр (ммоль/л).
Гипонатриемия может оказаться серьезной проблемой. В редких случаях интоксикация водой может вызвать отек мозга и привести к летальному исходу.
Гипонатриемия может оказаться серьезной проблемой. В редких случаях интоксикация водой может вызвать отек мозга и привести к летальному исходу.
Симптомы интоксикации водой могут быть расплывчатыми или неспецифическими:
Для того чтобы организм взрослого человека попал в состояние гипонатриемии, нужно употребить в очень короткий срок, всего за несколько часов, 200-320 унций (6-9,5 литров) воды. Сделать это осознанно практически невозможно.
Чтобы избежать интоксикации водой, прислушивайся к своему организму. Учитывай свою норму потребления воды и резко не увеличивай ее. Доверяй своей жажде, не пей, когда уже не хочется, и контролируй цвет мочи.
А вот что будет, если пить много газированной воды? По мнению врачей, если делать это часто, можно навредить организму, и он отреагирует вздутием живота, рефлюксом, изжогой. Также частое потребление газировки вредит эмали зубов.
Что будет, если пить много минеральной воды? Неконтролируемое потребление минеральной воды может повысить в крови уровень микроэлементов, которые она содержит. Употреблять лечебную минеральную воду можно только по рекомендациям врача.
Раньше мы рассказывали, как приготовить имбирную воду.
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