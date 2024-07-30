Что будет, если пить много воды, и чем опасна водная интоксикация

Наше тело на 60% состоит из воды, поэтому обновлять ее запас в организме жизненно важно. Но можно ли навредить себе, если пить слишком много воды? Медики говорят: да! Но при каких условиях это может произойти? Одинаковая ли у всех норма потребления воды? И что именно будет, если пить много воды — читай в нашем материале.

Что будет, если пить много воды

Слова “много” или “мало” касаются нормы. В нашем случае: пить много воды — значит пить ее больше какой-то нормы. Чтобы понять, что будет, если пить много воды, выясним: как правильно определить собственную норму?

Норма воды, которую нужно употребить в течение дня, определяется двумя факторами:

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весом твоего тела;

уровнем твоей активности.

Американский Институт медицины (IOM) рекомендует следующую норму воды в день:

большинству женщин для нормальной гидратации требуется 78 унций (2,3 литра) воды в день (как из напитков, так и из еды);

большинству мужчин для нормальной гидратации требуется 112 унций (3,3 литра) в день (как из напитков, так и из еды).

Но существуют случаи, когда человек потребляет гораздо больше воды, чем это нормально, но при этом совсем не вредит себе. Пожалуй, ты уже сам нашел (-а) простейшую причину увеличения потребления воды — это жара, когда мы теряем влагу из-за потения. Но ведь существуют и другие причины, вполне нормальные.

Кому пить много воды — нормально

Спортсменам: из-за интенсивных тренировок спортсмены теряют больше воды и больше ее потребляют. В общем, не только спортивная, но и любая физическая активность увеличивает потерю воды через пот, и организм нуждается в восстановлении.

Женщинам, беременным или кормящим грудью пить чуть больше — нормально. Они больше нуждаются в воде. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA):

При беременности потребность в жидкости у женщины увеличивается на 10 унций (300 мл) в день. А у кормящей матери — примерно на 24 унции (700 мл) в день.

Вода несет организму ни с чем несравнимую пользу: она контролирует температуру тела, повышает работоспособность, усиливает метаболизм, предотвращает возникновение запоров, увлажняет кожу, помогает работе мозга и может избавить от головной боли (при определенных условиях).

Но что будет, если пить слишком много воды? Чтобы ответить на этот вопрос, кроме уже учтенного, применим простой тест. Он позволит обнаружить: много, достаточно, мало ли ты пьешь воду. Тестировать будем цвет мочи.

Цвет мочи от темно-желтого до янтарного может свидетельствовать об обезвоживании, тогда как моча бледно-желтого цвета означает надлежащее увлажнение организма.

Но даже если моча очень светлого цвета, и ты выпил (-а) много воды, это еще не значит, что порция была токсичной. Такой вода становится, если пить ее слишком много и очень быстро. Что будет с телом, если пить много воды очень быстро?

При каких условиях пить очень много воды — опасно

Токсичность воды встречается очень редко. Но, по информации Medicalnewstoday, употребление чрезвычайного количества воды за короткое время может быть опасным.

В чем кроется опасность?

Слишком быстрое употребление большого количества воды может привести к резкому снижению уровня натрия в крови. Это состояние известно как гипонатриемия. Низким считается уровень 135 миллимоль на литр (ммоль/л).

Гипонатриемия может оказаться серьезной проблемой. В редких случаях интоксикация водой может вызвать отек мозга и привести к летальному исходу.

Симптомы интоксикации водой могут быть расплывчатыми или неспецифическими:

спутанность сознания;

дезориентация;

тошнота и рвота.

Для того чтобы организм взрослого человека попал в состояние гипонатриемии, нужно употребить в очень короткий срок, всего за несколько часов, 200-320 унций (6-9,5 литров) воды. Сделать это осознанно практически невозможно.

Чтобы избежать интоксикации водой, прислушивайся к своему организму. Учитывай свою норму потребления воды и резко не увеличивай ее. Доверяй своей жажде, не пей, когда уже не хочется, и контролируй цвет мочи.

А вот что будет, если пить много газированной воды? По мнению врачей, если делать это часто, можно навредить организму, и он отреагирует вздутием живота, рефлюксом, изжогой. Также частое потребление газировки вредит эмали зубов.

Что будет, если пить много минеральной воды? Неконтролируемое потребление минеральной воды может повысить в крови уровень микроэлементов, которые она содержит. Употреблять лечебную минеральную воду можно только по рекомендациям врача.

Раньше мы рассказывали, как приготовить имбирную воду.

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