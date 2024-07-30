Здоров'я та краса

Що буде, якщо пити багато води, та чим небезпечна водна інтоксикація

Ольга Петухова 30 Липня 2024, 18:15
що буде, якщо пити багато води
Фото: Pexels

Більше новин
позитивні новини липня
Позитивні новини липня 2024: яскраві й важливі здобутки України у всіх сферах
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок на серпень 2024: час для відновлення волосся
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Баклажани
Вирощування баклажанів: як правильно садити, доглядати й поливати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як позбутися тріщин на п'ятах
Не ховай, а дій! Тріщини на п’ятах: як їх позбутися в домашніх умовах
Як підвищити гемоглобін
Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний його низький рівень
користь кизилу
Майже немає протипоказань! У чому користь і шкода кизилу для організму
довідка 157-1/о
Довідка 157-1/о: де отримати, кому та коли вона видається, які документи для цього потрібні

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 31 липня 2024: кількість атак збільшилася на Торецькому напрямку
0:02:51
пес Хакер
Три місяці чекав у розбитій хаті! Як військові та волонтери врятували пса Хакера з-під обстрілів
0:05:55
сонячні панелі
Мито на енергетичне обладнання скасоване. Чи варто нині вкладатись у придбання сонячних панелей
0:02:22
грузинські добровольці
Потерпають від допитів і репресій! Грузинські добровольці в ЗСУ про переслідування з боку Сакартвело
0:05:04
мобілізація ув'язнених
Такої мотивації не бачив з 2022 року! Як проходить мобілізація ув’язнених та їхня підготовка до боїв
Олег Голубченко
Батьки кричали в коридорі, а стеля падала: історія хірурга, який оперував під час обстрілу Охматдиту
0:03:43
пожежі
Косулі ледь не згоріли. Як рятувальники борються з пожежами на Хортиці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 липня 2024: ЗСУ спинили понад 50 атак росіян на Покровському напрямку
коли вибори у сша
Коли вибори у США 2024 та хто буде балотуватися: все, що відомо
0:08:46
БМП М2 Bradley
Від такої техніки отримуєш кайф! Як бійці опановують американські БМП М2 Bradley
Більше відео
витяг до паспорта з державного демографічного реєстру як отримати
Читати далі
Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру: як оформити
Як вигнати тарганів
Читати далі
Як позбутися тарганів у квартирі чи гуртожитку? Тримай секретну зброю проти “вусатих окупантів”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь