Що буде, якщо пити багато води, та чим небезпечна водна інтоксикація

Наше тіло на 60% складається з води, тож поновлювати її запас в організмі є життєво важливим. Але чи можна нашкодити собі, якщо пити занадто багато води? Медики кажуть: так! Але за яких умов це може статися? Чи однакова у всіх норма споживання води? І що саме буде, якщо пити багато води — читай у нашому матеріалі.

Що буде, якщо пити багато води

Слова “багато” чи “мало” стосуються норми. В нашому випадку: пити багато води, значить пити її більше якоїсь норми. Аби зрозуміти, що буде, якщо пити забагато води, з’ясуємо: як саме правильно визначити власну норму?

Норма води, яку потрібно спожити протягом дня, визначається двома чинниками:

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вагою твого тіла;

рівнем твоєї активності.

Американський інститут медицини (IOM) рекомендує таку норму води на день:

більшості жінок для нормальної гідратації потрібно 78 унцій (2,3 літра) води на день (як із напоїв, так і з їжі);

більшості чоловіків для нормальної гідратації потрібно 112 унцій (3,3 літра) на день (як із напоїв, так і з їжі).

Але існують випадки, коли людина споживає значно більше води, ніж це нормально, але при цьому зовсім не шкодить собі. Мабуть, ти вже сам знайшов (-ла) найпростішу причину збільшення споживання води — це спека, коли ми втрачаємо вологу через піт. Але ж існують й інші причини, цілком нормальні.

Кому пити багато води — нормально

Спортсменам: через інтенсивні тренування спортсмени втрачають більше води й більше її споживають. Загалом, не лише спортивна, а й будь-яка фізична активність збільшує втрату води через піт, і організм потребує відновлення.

Жінкам, які вагітні або годують груддю пити трохи більше — нормально. Вони мають підвищену потребу у воді. За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA):

Під час вагітності потреба в рідині у жінки збільшується на 10 унцій (300 мл) на день. А у матері, яка годує груддю — приблизно на 24 унції (700 мл) на день.

Вода несе організму ні з чим незрівнянну користь: вона контролює температуру тіла, підвищує працездатність, посилює метаболізм, запобігає виникненню закрепів, зволожує шкіру, допомагає роботі мозку і може позбавити головного болю (за певних умов).

Але ж, що буде, якщо пити занадто багато води? Аби відповісти на це питання, окрім вже врахованого, застосуємо простий тест. Він дозволить виявити: багато, достатньо, чи мало ти п’єш води. Тестувати будемо колір сечі.

Колір сечі від темно-жовтого до бурштинового може свідчити про зневоднення, тоді як сеча блідо-жовтого кольору означає належне зволоження організму.

Та навіть якщо сеча дуже світлого кольору, і ти випив (-ла) багато води, це ще не означає, що порція була токсичною. Такою вода стає, якщо пити її занадто багато і дуже швидко. Тож що буде з тілом, якщо пити багато води дуже швидко?

За яких умов пити дуже багато води — небезпечно

Токсичність води зустрічається доволі рідко. Але за інформацією Medicalnewstoday, вживання надзвичайної кількості води за короткий час може бути небезпечним.

В чому криється небезпека?

Надто швидке вживання великої кількості води може призвести до різкого зниження рівня натрію в крові. Цей стан відомий як гіпонатріємія. Низьким вважається рівень 135 мілімолів на літр (ммоль/л).

Гіпонатріємія може стати серйозною проблемою. У рідкісних випадках інтоксикація водою може спричинити набряк мозку та призвести до летального результату.

Симптоми інтоксикації водою можуть бути розпливчастими або неспецифічними:

сплутаність свідомості;

дезорієнтація;

нудота та блювота.

Для того, щоб організм дорослої людини потрапив в стан гіпонатріємії, потрібно вжити за дуже короткий термін, усього за кілька годин, 200–320 унцій (6–9,5 літрів) води. Зробити це свідомо майже неможливо.

Аби уникнути інтоксикації водою, прислухайся до свого організму. Враховуй свою добову норму споживання води та різко не збільшуй її. Довіряй своїй спразі, не пий, коли вже не хочеться, і контролюй колір сечі.

А от що буде, якщо пити багато газованої води? На думку лікарів, якщо робити це часто, можна зашкодити організму, і він відреагує здуттям живота, рефлюксом, печією. Також часте споживання газованої води шкодить емалі зубів.

Що буде, якщо пити багато мінеральної води? Неконтрольоване споживання мінеральної води може підвищити в крові рівень мікроелементів, які вона містить. Споживати лікувальну мінеральну воду можна лише за рекомендаціями лікаря.

Раніше ми розповідали, як приготувати імбирну воду.

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