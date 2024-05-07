Что делать, если замерз виноград в мае: лечим и оздоравливаем нежную лиану

Какое разочарование узнать, что виноград, в который ты вкладывал (-а) душу и сердце, побил майский мороз! Но прежде чем грустить, оценим ущерб и узнаем, насколько непоправимый вред нанесла непогода. Если мороз только задел почки — прогноз оптимистичный. Что делать, если виноград замерз в мае или просто весной — читай в нашем материале.

Как узнать, что виноград весной подмерз

Сначала оценим величину ущерба, нанесенного морозом.

Если листья винограда уже раскрылись и неожиданно вернулись заморозки, то это чревато гибелью почек-глазков, ведь именно они и листья страдают больше всего.

Сейчас также смотрят

Как наверняка узнать, что почки-глазки действительно прихватило морозом

Надрежь острым ножом несколько глазков.

Если почки не пострадали — они остаются зеленого цвета, если стали бурыми или коричневыми — побег подмерз.

При небольшом поражении почки оживут, листья снова отрастут. А вот сильно поврежденные плодовые почки в этом сезоне уже не восстановятся.

Как узнать, пострадали ли от майского мороза корни

После того как ты проверил (-ла) почки и побеги, и убедился (-лась), что они подмерзли — проверь корни.

рядом с кустом выкопай небольшую яму, чтобы открыть корни, уцелели ли они;

сделай ножом надрез на корне.

Если срез корня белый, то корень живой. Если черный — виноград, к сожалению, погиб.

Что делать, если в мае замерз виноград

Заморозки ослабляют растения, и они становятся более уязвимыми к воздействию вредителей и болезней. Может оказаться, что мороз только начал губить виноград, а дальше его “черное дело” продолжат болезни. Чтобы этого не произошло, укрепи и защити обмороженные лозы.

Опрыскивай от болезней и вредителей. Подкорми минеральным удобрением, это может быть любой универсальный комплекс. Замульчируй землю компостом или перегноем.

Что еще можно сделать, если замерз виноград в мае? Попробуй такой способ: как только обмерзшие побеги отрастут на 3-4 листа, прищепи их, а усики удали. Если на побеге есть соцветие, его можно оставить.

Затем проведи внекорневую подкормку комплексным водорастворимым удобрением. Плодовые пасынки оставь, а те, на которых нет плодовых кистей — прищепи еще раз над 3-4 листьями. Когда куст хорошо отрастет, формируй, как хочешь.

Как защитить виноград от заморозков в мае

Если метеорологи прогнозируют заморозки, попробуй предупредить их негативное влияние на виноград. Суть методов в том, чтобы подпитать и увлажнить лиану, что поможет ей противостоять непогоде. Что можно сделать, чтобы не дать замерзнуть винограду?

Если куст винограда невелик по размеру, можно просто укрыть его агроволокном.

Сделай “дождевание”: мелко рассей над виноградником воду. Для этого есть специальное оборудование, но подойдет обычный распылитель воды.

Начни дождевание за 2-3 часа до начала морозов, то есть, до глубокой ночи. Такой нехитрый способ поможет защитить кусты от мороза до -4-6°С.

Эффект дождевания заключается в том, что испаряясь, вода отдает большое количество тепла и прогревает воздух вокруг кустов.

Проведи глубокий полив. Это также защитит виноград от заморозков. Как это сделать? Под каждый куст днем ​​вылей до 30-50 литров воды. Земля должна быть хорошо полита. Через день вода в земле нагреется, а ночью отдаст тепло лозе.

Для усиления эффекта землю после полива накрой пленкой или черным агроволокном. Это еще больше усугубит нагрев солнцем. А вечером сними укрытие и теплый пар от земли будет защищать виноград до -5-6°С.

Опрыскивай кусты калийно-фосфорными удобрениями. Или внеси удобрения под корень. Лучше всего это сделать за 10-20 часов до наступления заморозков. Внекорневая подкормка согреет виноград, и он не замерзнет.

В преддверии заморозков и после них обработай виноградники стимуляторами роста. Они активируют защитные силы растений. Используй Эпин, Циркон, Мегафол и другие.

Теперь ты знаешь, что делать, если виноград замерз в мае или когда-либо весной, и встретишь заморозки “вооруженным” полезными советами и не допустишь гибели лозы.

А если тебе интересно узнать, чем лучше трижды за весенний сезон обработать виноград, читай об этом в другом нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.