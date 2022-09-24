Что делать, когда напала икота: способы, которые помогут от нее избавиться

Неприятное состояние икоты обычно проходит через несколько минут.

Однако что делать, если оно затянулось? Как избавиться от икоты, если она внезапно на тебя напала, читай в материале.

Как убрать икоту: что это и почему она появляется

Икота — это неконтролируемое сокращение диафрагмы, обусловливающее внезапный вдох. Вдыхаемый воздух, сталкиваясь с закрытой голосовой щелью, влечет за собой появление характерного звука.

Обычно она наступает внезапно и исчезает сама спустя несколько минут. Однако бывают случаи, когда такое состояние затягивается. Особенно некомфортно, если это происходит во время какого-нибудь важного события.

Чтобы преодолеть состояние, важно понять, что именно спровоцировало такую реакцию организма.

Кроме того, есть несколько простых методов, которые могут помочь справиться с “недугом”.

Причиной икоты могут быть болезни органов брюшной полости, шеи, грудной клетки, центральной нервной системы, нарушение обмена веществ, стресс, употребление определенных фармакологических препаратов.

Какие осложнения могут возникнуть при икоте

Если на тебя часто нападает икота, это может вызвать всевозможные осложнения: от потери массы тела до бессонницы. При сильных приступах может развиться клиническая депрессия.

Как избавиться от икоты: действенные способы

Ледяная вода хорошо помогает. Пей ее маленькими глотками.

Вдыхай и задерживай дыхание на 10 секунд. Повторяй этот прием каждый раз при икоте.

Массаж в области диафрагмы легкими движениями рук.

Аккуратно прополощи горло ледяной водой.

Маленькую часть лимона положи под язык и рассасывай до тех пор, пока боль не утихнет.

В рот капнуть уксус. Кислота поможет избавиться от неприятных ощущений.

Подыши в полиэтиленовый или бумажный пакет.

Попробуй медленное, размеренное дыхание — вдохни и выдохни на счет до пяти.

Высунь язык, возьмись за кончик языка пальцами и тащи его.

Вдыхай воздух не спеша до тех пор, пока не почувствуешь, что не можешь больше вдыхать. Почувствуй, как диафрагма немного опускается в желудок, растяжение диафрагмы может прекратить икоту.

Медленно вдохни и выдохни. Во время выдоха выдохни как можно больше воздуха (пока не почувствуешь, что нужно снова вдохнуть).

Сделай глубокий вдох, высунь язык, задержи дыхание, зажми нос и закрой уши (задержи дыхание на 40 секунд). Выдохни медленно.

Возьми стакан воды и две трубочки для коктейля. Вставь одну трубочку в стакан с водой, а другую трубочку прижми с наружной стороны стакана. Положи обе трубочки в рот одновременно и пей воду, делая самые большие глотки, которые только возможно.

Полную ложку сахара или меда положи на пять секунд в рот. Сахар/мед проглоти, запей водой.

Ляг на пол и затем резко встань.

Прокашляйся. Посчитай, сколько проходит секунд между приступами икоты. В ту секунду, когда должна начаться икота, начни громко кашлять или громко кричать. Повтори три – четыре раза.

Просто подожди. В большинстве случаев икота проходит сама по себе.

Однако важно помнить, что если икота не проходит после этих способов и держится более 48 часов, нужно идти в больницу.

Эта проблема требует проведения обследования, целью которого является выявление основной причины появления.

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