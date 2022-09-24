Что делать, когда напала икота: способы, которые помогут от нее избавиться

Неприятное состояние икоты обычно проходит через несколько минут.
Однако что делать, если оно затянулось? Как избавиться от икоты, если она внезапно на тебя напала, читай в материале.
Икота — это неконтролируемое сокращение диафрагмы, обусловливающее внезапный вдох. Вдыхаемый воздух, сталкиваясь с закрытой голосовой щелью, влечет за собой появление характерного звука.
Обычно она наступает внезапно и исчезает сама спустя несколько минут. Однако бывают случаи, когда такое состояние затягивается. Особенно некомфортно, если это происходит во время какого-нибудь важного события.
Чтобы преодолеть состояние, важно понять, что именно спровоцировало такую реакцию организма.
Кроме того, есть несколько простых методов, которые могут помочь справиться с “недугом”.
Причиной икоты могут быть болезни органов брюшной полости, шеи, грудной клетки, центральной нервной системы, нарушение обмена веществ, стресс, употребление определенных фармакологических препаратов.
Если на тебя часто нападает икота, это может вызвать всевозможные осложнения: от потери массы тела до бессонницы. При сильных приступах может развиться клиническая депрессия.
Однако важно помнить, что если икота не проходит после этих способов и держится более 48 часов, нужно идти в больницу.
Эта проблема требует проведения обследования, целью которого является выявление основной причины появления.
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