Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися

Неприємний стан гикавки зазвичай минає за кілька хвилин.
Однак, що робити, якщо він затягнувся? Як позбутися гикавки, якщо вона раптово на тебе напала, читай у матеріалі.
Гикавка — це неконтрольоване скорочення діафрагми, що обумовлює раптовий вдих.
Повітря, що вдихається, стикаючись із закритою голосовою щілиною, спричиняє появу характерного звуку.
Зазвичай вона настає раптово і зникає за кілька хвилин. Проте трапляються випадки, коли такий стан затягується. Особливо некомфортно, якщо це відбувається під час якоїсь важливої події.
Щоб подолати стан, важливо зрозуміти, що саме спровокувало таку реакцію організму.
Крім того, є кілька простих методів, які можуть допомогти впоратися з “недугою”.
Причиною гикавки можуть бути хвороби органів черевної порожнини, шиї, грудної клітки, центральної нервової системи, порушення обміну речовин, стрес, вживання певних фармакологічних препаратів.
Якщо на тебе часто нападає гикавка, це може спричинити всілякі ускладнення: від втрати маси тіла до безсоння.
А при сильних нападах може розвинутися клінічна депресія.
Однак важливо пам’ятати, що якщо гикавка не проходить після цих способів і тримається понад 48 годин, потрібно йти в лікарню.
Ця проблема вимагає проведення обстеження, щоб виявити основні причини появи.
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