Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися

Неприємний стан гикавки зазвичай минає за кілька хвилин.

Однак, що робити, якщо він затягнувся? Як позбутися гикавки, якщо вона раптово на тебе напала, читай у матеріалі.

Як прибрати гикавку: що це і чому вона з’являється

Гикавка — це неконтрольоване скорочення діафрагми, що обумовлює раптовий вдих.

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Повітря, що вдихається, стикаючись із закритою голосовою щілиною, спричиняє появу характерного звуку.

Зазвичай вона настає раптово і зникає за кілька хвилин. Проте трапляються випадки, коли такий стан затягується. Особливо некомфортно, якщо це відбувається під час якоїсь важливої ​​події.

Щоб подолати стан, важливо зрозуміти, що саме спровокувало таку реакцію організму.

Крім того, є кілька простих методів, які можуть допомогти впоратися з “недугою”.

Причиною гикавки можуть бути хвороби органів черевної порожнини, шиї, грудної клітки, центральної нервової системи, порушення обміну речовин, стрес, вживання певних фармакологічних препаратів.

Які ускладнення можуть виникнути при гикавці

Якщо на тебе часто нападає гикавка, це може спричинити всілякі ускладнення: від втрати маси тіла до безсоння.

А при сильних нападах може розвинутися клінічна депресія.

Як позбутися гикавки: дієві способи

Крижана вода добре допомагає. Пий її маленькими ковтками.

Вдихай і затримуй дихання на 10 секунд. Повторюй цей прийом щоразу під час гикавки.

Масаж у ділянці діафрагми легкими рухами рук.

Обережно прополощи горло крижаною водою.

Маленьку частину лимона поклади під язик і розсмоктуй доти, доки біль не вщухне.

У рот капнути оцет. Кислота допоможе позбутися неприємних відчуттів.

Подихай у поліетиленовий або паперовий пакет.

Спробуй повільне, розмірене дихання — вдихни та видихни на рахунок до п’яти.

Висунь язик, візьми за кінчик язика пальцями і тягни його.

Вдихай повітря не поспішаючи доти, доки не відчуєш, що не можеш більше вдихати. Відчуй, як діафрагма трохи опускається у шлунок. Розтягнення діафрагми може припинити гикавку.

Повільно вдихни та видихни. Під час видиху видихни якнайбільше повітря (поки не відчуєш, що треба знову вдихнути).

Зроби глибокий вдих, висунь язик, затримай дихання, затисни ніс і закрий вуха (затримай дихання на 40 секунд). Видихни повільно.

Візьми склянку води та дві трубочки для коктейлю. Встав одну трубочку в склянку з водою, а іншу трубочку притисни з зовнішнього боку склянки. Поклади обидві трубочки в рот одночасно і пий воду, роблячи найбільші ковтки, які тільки можливо.

Повну ложку цукру або меду поклади на 5 секунд на рот. Цукор/мед ковтни, запий водою.

Ляж на підлогу і потім різко встань.

Прокашляйся. Порахуй, скільки проходить секунд між нападами гикавки. У ту секунду, коли має початися гикавка, почни голосно кашляти або голосно кричати. Повтори три – чотири рази.

Просто почекай. У більшості випадків гикавка проходить сама собою.

Однак важливо пам’ятати, що якщо гикавка не проходить після цих способів і тримається понад 48 годин, потрібно йти в лікарню.

Ця проблема вимагає проведення обстеження, щоб виявити основні причини появи.

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