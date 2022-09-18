Як контролювати рівень цукру у крові та для чого це потрібно: пояснення нутриціологині

Цукор, а точніше — глюкоза, є паливом для нашого організму. Але надмірне вживання солоденького є шкідливим, і ми про це вже знаємо. Тож контролювати кількість цукру в крові важливо всім, хто хоче якнайдовше залишатися здоровим та з ясним розумом.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько каже: важливо, аби протягом дня амплітуда коливань цукру була якомога меншою.

Симптоми підвищеного цукру у крові

головний біль;

запаморочення;

зниження концентрації та когнітивних здібностей;

можливі нейродегенеративні розлади.

Тож для людини дуже важливо коригувати рівень цукру у крові: як мінімум, не варто переїдати солодкого, шліфованих каш, вживати лише вуглеводи.

Харчування для нормального рівня цукру

Трапезу варто починати з салату або зелені. Основну страву заправляємо не лише олією, а й натуральним оцтом. Додавай горіхи, насіння. Риба, яйця, жирний сир, м’ясо — ці продукти краще вживати вже після зелені. Коренеплоди, цілісні каші, хумус, паста та десерт вато їсти наприкінці.

Найкращим варіантом отримання цукру є фрукти. Якщо у тебе немає проблем із ШКТ — вживай після їжі, а якщо маєш скарги — смакуй ягодами до їжі.

Рівень цукру у крові також допомагає стабілізувати спорт чи просто прогулянка після їжі.

А на що ще впливає рівень глюкози в нашій крові ми писали раніше — читай у матеріалі.

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