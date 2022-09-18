Як контролювати рівень цукру у крові та для чого це потрібно: пояснення нутриціологині

Цукор, а точніше — глюкоза, є паливом для нашого організму. Але надмірне вживання солоденького є шкідливим, і ми про це вже знаємо. Тож контролювати кількість цукру в крові важливо всім, хто хоче якнайдовше залишатися здоровим та з ясним розумом.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько каже: важливо, аби протягом дня амплітуда коливань цукру була якомога меншою.
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Тож для людини дуже важливо коригувати рівень цукру у крові: як мінімум, не варто переїдати солодкого, шліфованих каш, вживати лише вуглеводи.
Найкращим варіантом отримання цукру є фрукти. Якщо у тебе немає проблем із ШКТ — вживай після їжі, а якщо маєш скарги — смакуй ягодами до їжі.
Найкращим варіантом отримання цукру є фрукти. Якщо у тебе немає проблем із ШКТ — вживай після їжі, а якщо маєш скарги — смакуй ягодами до їжі.
Рівень цукру у крові також допомагає стабілізувати спорт чи просто прогулянка після їжі.
А на що ще впливає рівень глюкози в нашій крові ми писали раніше — читай у матеріалі.
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