Как контролировать уровень сахара в крови и для чего это нужно: объяснение нутрициолога

Сахар, а точнее глюкоза, является топливом для нашего организма. Но чрезмерное употребление сладенького вредно, и мы об этом уже знаем. Поэтому контролировать количество сахара в крови важно всем, кто хочет дольше оставаться здоровым и с ясным умом.
Нутрициолог Анастасия Голобородько говорит: важно, чтобы в течение дня амплитуда колебаний сахара была как можно меньше.
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Так что для человека очень важно корректировать уровень сахара в крови: как минимум, не стоит переедать сладкого, шлифованных каш, употреблять одни углеводы.
Лучшим вариантом получения сахара являются фрукты. Если у тебя нет проблем с ЖКТ — употребляй после еды, а если имеешь жалобы — ешь ягоды до приема пищи.
Уровень сахара в крови также помогает стабилизировать спорт или просто прогулка после еды.
Уровень сахара в крови также помогает стабилизировать спорт или просто прогулка после еды.
А на что еще влияет уровень глюкозы в нашей крови, мы писали раньше — читай в материале.
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