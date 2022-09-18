Как контролировать уровень сахара в крови и для чего это нужно: объяснение нутрициолога

Сахар, а точнее глюкоза, является топливом для нашего организма. Но чрезмерное употребление сладенького вредно, и мы об этом уже знаем. Поэтому контролировать количество сахара в крови важно всем, кто хочет дольше оставаться здоровым и с ясным умом.

Нутрициолог Анастасия Голобородько говорит: важно, чтобы в течение дня амплитуда колебаний сахара была как можно меньше.

Симптомы повышенного сахара в крови

головная боль;

головокружение;

снижение концентрации и когнитивных способностей;

возможные нейродегенеративные расстройства.

Так что для человека очень важно корректировать уровень сахара в крови: как минимум, не стоит переедать сладкого, шлифованных каш, употреблять одни углеводы.

Питание для нормального уровня сахара

Трапезу следует начинать с салата или зелени. Основное блюдо заправляем не только маслом, но и натуральным уксусом. Добавляй орехи, семена. Рыба, яйца, жирный сыр, мясо — эти продукты лучше употреблять уже после зелени. Корнеплоды, цельные каши, хумус, паста и десерт стоит есть в конце.

Лучшим вариантом получения сахара являются фрукты. Если у тебя нет проблем с ЖКТ — употребляй после еды, а если имеешь жалобы — ешь ягоды до приема пищи.

Уровень сахара в крови также помогает стабилизировать спорт или просто прогулка после еды.

А на что еще влияет уровень глюкозы в нашей крови, мы писали раньше — читай в материале.

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