Что можно сажать в марте 2023: овощи на рассаду, посев цветов и культуры на огороде

Вскоре наступит весна. А с ней — первые работы на огороде, которые со временем дадут свои плоды. Поэтому над тем, что взойдет на твоей грядке летом и осенью, нужно думать уже сейчас. Что можно сажать в марте 2023 — читай в материале.
Первые семена нужно садить в феврале. Но если ты не успел(-а) это сделать, то можно сделать это позже. В первые весенние дни сеют цветы (в теплом, домашнем месте), овощи и другое. Например:
Главное правило — делать это вовремя, регулярно и не очень много. Лучше всего поливать будущие дары утром или вечером.
Делать это очень холодной водой не рекомендуется, ведь растение может засохнуть.
Делать это очень холодной водой не рекомендуется, ведь растение может засохнуть.
Когда ростки начинают всходить, нужно поливать их лейкой раз в неделю. Последняя поливка должна быть за несколько недель до того, как будет собран урожай.
В этот период важно подкармливать растения. Можно использовать азотные удобрения. Они стимулируют их быстрый рост. Важно, что подкармливать саженцы овощей удобрениями в холод нельзя, ведь при температуре ниже 10 ºC растения плохо усваивают питательные вещества.
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