Що можна садити в березні 2024: овочі на розсаду, посів квітів та культури на городі

Незабаром настане весна. А з нею — перші роботи на городі, які згодом дадуть свої плоди. Тому над тим, що зійде на твоїй грядці влітку та восени, треба думати вже зараз. Що можна садити у березні 2024 — читай у матеріалі.

Що можна садити в березні у першій половині місяця

Перше насіння потрібно садити у лютому. Але якщо ти не встиг(-ла) цього зробити, то можна зробити це пізніше. У перші весняні дні сіють квіти (у теплому, домашньому місці), овочі та інше. Наприклад:

Солодкий перець. Його садять в теплиці, що обігріваються, або у відкритий ґрунт. Ранньостиглі томати. Також підходять теплиці. Середньостиглі низькі томати. Можна в ґрунт та теплиці. Зелена цибуля. Якщо не встиг(-ла) у лютому, початок березня — добрий період. Селера. Можна посадити на закритому балконі. Баклажани. Потрібно садити прямим посівом на початку місяця. Духмяний горошок. Зростає з липня до вересня. Також у першій половині місяця займаються посівом квітів. Підійде бегонія та петунії.

Що саджають у другій половині березня

Базилік. Дуже простий у догляді та невибагливий до погоди. Білокачанна капуста. Пам’ятай, що садити насіння потрібно на глибину до 1 см. Броколі. Корисна і багата на вітаміни. Брюссельська капуста. Дає великий урожай. Редиска (садять найбільше насіння). Морква. Потрібна температура для посадки від +6 °С. Буряк. Сіють наприкінці місяця. Боби. Перед цим слід замочити на 5 годин. Петрушка та кріп. Можна одразу після того, як зійде сніг. Салат. Витримує холоди та тепло. Шпинат. Перед цим ґрунт потрібно вирівняти граблями. Пастернак. Замочують кілька днів у воді до посадки. Ревінь. Насіння теж замочують, але вже на один день.

Як правильно поливати посіви у березні

Головне правило — робити це вчасно, регулярно і не надто рясно. Найкраще поливати майбутні дари вранці чи ввечері. Робити це дуже холодною водою не рекомендується, адже рослина може засохнути.

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Коли паростки починають сходити, потрібно поливати їх лійкою раз на тиждень.

Останній полив має бути за кілька тижнів до того, як збиратимеш урожай.

Як підгодовувати посів

У цей період важливо підгодовувати рослини. Можна використати азотні добрива. Вони стимулюють їхнє швидке зростання. Важливо, що підгодовувати саджанці овочів добривами в холод не можна, адже за температури нижче 10 ºC рослини погано засвоюють поживні речовини.

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