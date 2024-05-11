Что можно сажать возле лука: какое соседство принесет хороший урожай

Залогом хорошего урожая и ухоженного огорода является удачное соседство культур. Поэтому люди ищут, что и как лучше совмещать в огороде. Больше всего запросов о том, что можно сажать возле лука. Ведь лук — одна из самых желанных культур, люди любят есть ее зеленые перья, а головки лука нужно добавлять в разные блюда.

Читай в материале, что можно и нельзя сажать возле лука на огороде, чтобы иметь хороший урожай.

Что можно сажать возле лука на огороде

Лук, как и чеснок, некоторые люди сажают между строчками овощей, ведь он имеет специфический запах и отпугивает вредителей. Но в таком случае не сильно переживают за урожай лука. А если ты хочешь соседством повысить урожайность, то нужно знать, что подходит для лука.

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Рядом с луком можно сажать:

морковь и свеклу — овощи будут защищать друг друга от вредителей и болезней и улучшат урожайность;

клубнику и землянику — можно подумать, что это странное соседство, но так растения смогут защитить друг друга;

лук хорошо дружит на огороде с укропом и зелеными листовыми салатами;

если посадить возле лука редис, то можно защитить растение от тли и клеща;

если посадить возле лука огурцы, то овощи будут меньше болеть, а лук вырастет большим;

тимьян и ромашка повышают урожайность лука.

Что не стоит сажать возле лука на огороде

Лук не любит по соседству некоторых овощей, а именно фасоль, спаржу, салат, горох, бобы, кабачки, томаты, перец. Эти растения забирают у лука полезные вещества, поэтому он будет часто и сильно болеть.

Ранее мы рассказывали, чем поливать лук, чтобы быстро рос и не гнил.

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